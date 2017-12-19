|
Кошерный зефир выпустят в Бобруйске
20.12.2017 14:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Кошерный зефир и халву начнут выпускать на бобруйском предприятии "Красный пищевик", сообщил "Вечернему Бобруйску" заместитель директора по производству Валерий Пташиц.
© AFP/ Andrew Caballero-Reynolds
Предприятие уже получило сертификат от департамента кашрута при главном раввинате России.
Сообщается, что зефир выпустят пробной единственной партией. Она отправится в США. Весь технологический процесс изготовления зефира, включая загрузку сырья и подачу ингредиентов, лично контролирует раввин.
Вместе с тем кошерную халву можно будет купить в магазинах Беларуси. Ее также собираются поставлять в США и Израиль.
"Кошерность продукта, конечно, отразится на его стоимости. Как таковой, рецепт не меняется, но нужно использовать строго определенные специи и красители, именно за счет них халва и подорожает", — сказал Валерий Пташиц.
Издание отмечает, что при изготовлении халвы раввин присутствовать не будет. Найти кошерный продукт на прилавке магазина можно будет по опознавательному знаку на упаковке — буквы "КР" в круге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весь технологический процесс изготовления сладости проходил под личным контролем раввина.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии