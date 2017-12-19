Кошерный зефир выпустят в Бобруйске

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Кошерный зефир и халву начнут выпускать на бобруйском предприятии "Красный пищевик", сообщил "Вечернему Бобруйску" заместитель директора по производству Валерий Пташиц.

Предприятие уже получило сертификат от департамента кашрута при главном раввинате России.

Сообщается, что зефир выпустят пробной единственной партией. Она отправится в США. Весь технологический процесс изготовления зефира, включая загрузку сырья и подачу ингредиентов, лично контролирует раввин.

Вместе с тем кошерную халву можно будет купить в магазинах Беларуси. Ее также собираются поставлять в США и Израиль.

"Кошерность продукта, конечно, отразится на его стоимости. Как таковой, рецепт не меняется, но нужно использовать строго определенные специи и красители, именно за счет них халва и подорожает", — сказал Валерий Пташиц.

Издание отмечает, что при изготовлении халвы раввин присутствовать не будет. Найти кошерный продукт на прилавке магазина можно будет по опознавательному знаку на упаковке — буквы "КР" в круге.