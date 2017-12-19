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Барселона вывешивает желтые флаги и полотенца в поддержку арестованных

20.12.2017 14:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Жители Барселоны накануне внеочередных выборов в региональный парламент вывешивают желтые флаги и полотенца в знак поддержки арестованных Мадридом сторонников независимости.

Такие маркеры сторонников независимости появились на окнах Готического квартала.

"Это стало символом нашего сопротивления Мадриду. Кого-то больше всего возмущает то, что Испания арестовала наших политиков, выступавших за референдум. Кто-то поддерживает идею независимости или республики — ведь сейчас Испания является монархией и действует в Каталонии как диктатура", — пояснил один из местных жителей корреспонденту РИА Новости.

Барселона вывешивает желтые флаги и полотенца в поддержку арестованных
© Sputnik/ Дмитрий Виноградов
Предвыборная агитация в Каталонии

В отношении 20 каталонских политиков завели уголовные дела, бывший глава Каталонии Карлос Пучдемон находится на свободе, его заместитель и еще три каталанских политика под арестом. Недавно суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона, который прежде направил в Брюссель.

Бывший глава правительства автономии покинул страну и уехал в Брюссель после того, как центральное правительство выдвинуло обвинения в государственном перевороте в адрес организаторов референдума о независимости 1 октября.

Барселона вывешивает желтые флаги и полотенца в поддержку арестованных
© Sputnik/ Дмитрий Виноградов
Предвыборная агитация в Каталонии

В случае если бы Пучдемон вернулся в Испанию, ему грозило бы до 30 лет лишения свободы. Международный ордер на арест Испания выдала после того, как Пучдемон не явился на заседания Верховного суда. В тот день группа каталанских политиков предстала перед судом.

Спустя час после провозглашения независимости Каталонии 27 октября сенат Испании утвердил введение прямого управления центрального правительства в автономии. Премьер Испании Мариано Рахой отстранил от должностей членов правительства автономного сообщества и заявил о роспуске парламента.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении 20 каталонских политиков завели уголовные дела, четверо из них арестованы.

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