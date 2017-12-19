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Верховный суд согласился со смертным приговором для двух "черных риелторов" из Могилева
20.12.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Верховный суд оставил в силе приговор «черным риелторам» из Могилева. Они признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Таким образом, двое обвиняемых подлежат расстрелу, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года.
Такое решение 20 декабря приняли трое судей Верховного суда под председательством Алексея Рыбакова. Дело
Оставлен в силе смертный приговор для Игоря Гершанкова и Семена Бережного. «Черная риелторша» Татьяна Гершанкова проведет 24 года в колонии общего режима. Четвертый фигурант — 22 года.
На процессе в Верховном суде все они отрицали, что лишали людей жизни.
На оглашение вердикта 20 декабря пришли родные как со стороны обвиняемых, так и потерпевших, а также правозащитники.
В общей сложности могилевчан обвиняли по
У обвиняемых конфискуют одну квартиру и две машины. А в пользу родственников убитых взыщут компенсацию морального вреда на общую сумму около 28 тысяч долларов, а также имущественный вред на 85 тысяч в эквиваленте.
В чем обвиняли «черных риелторов» из Могилева
Еще во время процесса в областном суде прокурор Юрий Шерснев
Несколько лет на сельских кладбищах появлялись свежие безымянные могилы — увы, это
«Черных риелторов» задержали, когда они уже подготовили свежую могилу для очередной
В этом деле четверо обвиняемых: семейная пара Татьяна и Игорь Гершанковы, которых считают «мозговым центром» преступной группы — их обвиняют в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.
Полностью свою вину
В итоге летом 2017-го Гершанкова и Бережного
На данный момент в Беларуси к смертной казни также приговорены Кирилл Казачек за
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Ранее все четверо фигурантов обжаловали приговор. Они надеялись на снисхождение.
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