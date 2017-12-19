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Верховный суд согласился со смертным приговором для двух "черных риелторов" из Могилева

20.12.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Верховный суд оставил в силе приговор «черным риелторам» из Могилева. Они признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Таким образом, двое обвиняемых подлежат расстрелу, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года.


Фото: TUT.BY

Такое решение 20 декабря приняли трое судей Верховного суда под председательством Алексея Рыбакова. Дело рассматривали в апелляционном порядке: перед этим все фигуранты обжаловали приговор областного суда.

Оставлен в силе смертный приговор для Игоря Гершанкова и Семена Бережного. «Черная риелторша» Татьяна Гершанкова проведет 24 года в колонии общего режима. Четвертый фигурант — 22 года.

На процессе в Верховном суде все они отрицали, что лишали людей жизни. Жаловались на давление следствия и оговор со стороны подельников.

На оглашение вердикта 20 декабря пришли родные как со стороны обвиняемых, так и потерпевших, а также правозащитники.


Приговоренный к смертной казни Игорь Гершанков смотрит на свою супругу и фигурантку дела «черных риелторов» Татьяну Гершанкову. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В общей сложности могилевчан обвиняли по девяти статьям Уголовного кодекса. В деле много эпизодов, по некоторым их оправдали ввиду недоказанности вины.

У обвиняемых конфискуют одну квартиру и две машины. А в пользу родственников убитых взыщут компенсацию морального вреда на общую сумму около 28 тысяч долларов, а также имущественный вред на 85 тысяч в эквиваленте.

В чем обвиняли «черных риелторов» из Могилева

Еще во время процесса в областном суде прокурор Юрий Шерснев сравнил действия фигурантов с преступлениями фашистов. Некоторых своих жертв обвиняемые закопали живьем: перед этим просто усыпили людей водкой и клофелином.

Несколько лет на сельских кладбищах появлялись свежие безымянные могилы — увы, это смущало только местных жителей, но не милицию. Уже потом выяснится: с 2009-го по 2015 год «черные риелторы» из Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону — и убивали. Деньги оставляли себе.


Работа следователей на месте одного из таких захоронений. Фото: УСК по Могилевской области

«Черных риелторов» задержали, когда они уже подготовили свежую могилу для очередной возможной жертвы, 51-летнего мужчины. К тому моменту на их совести уже были смерти 6 человек.

В этом деле четверо обвиняемых: семейная пара Татьяна и Игорь Гершанковы, которых считают «мозговым центром» преступной группы — их обвиняют в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.


Фигурант дела "черных риелторов" Борис Колесников на протяжении всего судебного процесса прятал лицо за маской и капюшоном. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Полностью свою вину признал Бережной, благодаря его показаниям на подельников во многом удалось распутать этот клубок. Гершанков в суде осторожничал и не признал вины в убийствах; его жена уверяла, что совсем не знала о расправах и не участвовала в них. К слову, оба супруга до этой истории уже были судимы за махинации с жильем.


Приговоренный к смертной казни «черный риелтор» Семен Бережной. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В итоге летом 2017-го Гершанкова и Бережного приговорили к расстрелу. Гершанкову осудили на 24 года (казнь ей не грозила — в Беларуси в отношении женщин ее не применяют), а четвертого фигуранта — на 22 года срока.

На данный момент в Беларуси к смертной казни также приговорены Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ранее все четверо фигурантов обжаловали приговор. Они надеялись на снисхождение.

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