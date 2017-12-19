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Водителя, сбившего пожарного под Калинковичами, признали виновным
20.12.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Суд Калинковичского района вынес приговор водителю Seat Alhambrа, сбившего насмерть сотрудника пожарной службы, сообщила в среду пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло 4 мая на подъездной дороге к деревне Ситня на трассе граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Житель Мозыря, управляя Seat Alhambra, совершил наезд на двоих работников МЧС, которые прибыли тушить грузовик. От полученных травм
Суд признал виновным водителя Seat Alhambra по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения". Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Срок он должен отбывать в колонии в условиях поселения.
Кроме того, подсудимого лишили права заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.
Также он должен будет выплатить 70 тысяч рублей в пользу потерпевших.
Сообщается, что обвиняемый работал охранником Мозырского НПЗ. Свою вину на суде признал. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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В мае житель Мозыря совершил наезд на двоих работников МЧС, которые прибыли тушить грузовик.
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