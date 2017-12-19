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Водителя, сбившего пожарного под Калинковичами, признали виновным

20.12.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек – Sputnik. Суд Калинковичского района вынес приговор водителю Seat Alhambrа, сбившего насмерть сотрудника пожарной службы, сообщила в среду пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Водителя, сбившего пожарного под Калинковичами, признали виновным
© Sputnik / Виктор Толочко
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ДТП произошло 4 мая на подъездной дороге к деревне Ситня на трассе граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Житель Мозыря, управляя Seat Alhambra, совершил наезд на двоих работников МЧС, которые прибыли тушить грузовик. От полученных травм 26-летний пожарный скончался спустя 12 часов. У него остались вдова и двухлетний сын. 21-летний коллега погибшего получил тяжелые травмы.

Суд признал виновным водителя Seat Alhambra по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения". Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Срок он должен отбывать в колонии в условиях поселения.

Кроме того, подсудимого лишили права заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.

Также он должен будет выплатить 70 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Сообщается, что обвиняемый работал охранником Мозырского НПЗ. Свою вину на суде признал. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В мае житель Мозыря совершил наезд на двоих работников МЧС, которые прибыли тушить грузовик.

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