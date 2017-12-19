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Метрополитен изменил график, чтобы люди успевали перейти на последнюю электричку
20.12.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by
С 27 декабря Минский метрополитен увеличит время стоянки последних поездов на пересадочном узле «Октябрьская-Купаловская». Об этом
У пассажиров последних поездов будет 3 минуты, чтобы успеть пересесть с одной линии метро на другую. Соответственно изменится график движения поездов по остальным станциям.
«Теперь вас дождется последняя электричка», — подытожили в метро. Такое решение принято по результатам «мониторинга графика движения последних поездов и ночного пассажиропотока».
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У пассажиров будет 3 минуты, чтобы успеть пересесть с одной линии метро на другую.
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