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Метрополитен изменил график, чтобы люди успевали перейти на последнюю электричку

20.12.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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С 27 декабря Минский метрополитен увеличит время стоянки последних поездов на пересадочном узле «Октябрьская-Купаловская». Об этом сообщает пресс-служба подземки.

У пассажиров последних поездов будет 3 минуты, чтобы успеть пересесть с одной линии метро на другую. Соответственно изменится график движения поездов по остальным станциям.

«Теперь вас дождется последняя электричка», — подытожили в метро. Такое решение принято по результатам «мониторинга графика движения последних поездов и ночного пассажиропотока».

Ранее TUT.BY рассказывал о жалобах минчан, которые в минутный интервал не успевали перейти с одной станции на другую — в итоге их вынуждали покинуть метро.

 
 
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У пассажиров будет 3 минуты, чтобы успеть пересесть с одной линии метро на другую.

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