МИНСК, 20 дек — Sputnik. Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы "черных риелторов" на отмену расстрельного приговора — Игорю Гершанкову и Семену Бережному судебная коллегия по уголовным делам оставила смертную казнь.

Верховный суд Беларуси несколько дней рассматривал в апелляционном порядке уголовное дело в отношении четырех "черных риелторов" из Могилева.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд над "черными риелторами"

Суд первой инстанции признал их виновных в убийстве 6 человек. Кроме двух смертных приговоров, Могилевский областной суд приговорил жену Гершанкова Татьяну к 24 годам лишения свободы и Бориса Колесникова к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.



© Sputnik / Анна Нефедова Дело "риелторов": смертный приговор мужу обвиняемая слушала со слезами

Судье понадобилось менее минуты, чтобы огласить резолютивную часть приговора.

Коллегия по уголовным делам также оставила без удовлетворения жалобы на приговор Татьяне Гершанковой и Борису Колесникову. Судья пояснил, что приговоренные к исключительной мере наказания могут в десятидневный срок обратиться с заявлением в комиссию о помиловании. Кроме этого, родственники имеют право на свидание с осужденными.

На заседании, кроме родственников и знакомых обвиняемых присутствовали правозащитники. Обвиняемые выслушали решение суда спокойно, Гершанкова и Колесников закрывали лица от видеокамер.