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В Москве прошел фестиваль «Край, в котором ты живешь!»
20.12.2017 16:15 — Новости Общества | 21.by
18 декабря 2017 года в Центральном Доме Учёных состоялся концерт-конкурс Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь». Участниками фестиваля стали юные артисты разных национальностей - солисты и творческие коллективы столицы.
Главная задача мероприятия - сближение разных народов России и мира через искусство, знакомство друг с другом, налаживание творческих и дружественных связей.
Данный проект прошел при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В организационный комитет также вошли Комиссия по работе с Молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Творческий центр Юрия Энтина.
Свои приветствия участникам фестиваля направили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей России И.В. Баринов.
Важно отметить, что участники исполняли песни и танцы не только своих народов, но и других национальностей. Концерт был ярким и красочным. У жюри фестиваля была самая трудная задача – определить лучших из всего разнообразия народных песен и танцев. Возглавил жюри народный артист Республики Беларусь, композитор Эдуард Ханок. Преподаватели Консерватории и Института Культуры, лауреаты Международных конкурсов и кандидаты искусствоведения готовы были всем поставить высшие оценки, но конкурс есть конкурс.
Гран-При получили Чеченский детский хореографический ансамбль «Зия» (руководитель ансамбля Топа Элимбаев) и ассирийская певица Карина Гильяно.
Победителями и лауреатами фестиваля I-ой степени стали юные певцы Николай Кольчугин, Дина Аль Рамадне, Нарэк Данилян, дуэт Вероники Ивановой и Марии Мартиросян, ансамбли «Вершки и корешки», «Джеоденс» и ансамбль Посольства КНР.
Особенно запомнились выступления ансамбля «Ассорти» с ирландским и шотландским танцами, Теодоры Делипаловой с болгарской песней, китайско-русского ансамбля «Центра китайского языка и культуры».
Всем участникам концерта-конкурса Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь» вручили призы с символикой фестиваля и памятные подарки.
В конце вечера организаторов фестиваля поблагодарила супруга Посла КНР госпожа Ши Сяолинь, пожелав новых проектов, которые будут способствовать сближению народов и укреплению межнациональных связей.
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18 декабря 2017 года в Центральном Доме Учёных состоялся концерт-конкурс Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь».
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