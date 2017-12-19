ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве прошел фестиваль «Край, в котором ты живешь!»

20.12.2017 16:15 — Новости Общества | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

В Москве прошел фестиваль «Край, в котором ты живешь!»18 декабря 2017 года в Центральном Доме Учёных состоялся концерт-конкурс Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь». Участниками фестиваля стали юные артисты разных национальностей - солисты и творческие коллективы столицы.

Главная задача мероприятия - сближение разных народов России и мира через искусство, знакомство друг с другом, налаживание творческих и дружественных связей.

Данный проект прошел при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В организационный комитет также вошли Комиссия по работе с Молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Творческий центр Юрия Энтина.

Свои приветствия участникам фестиваля направили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей России И.В. Баринов.

Важно отметить, что участники исполняли песни и танцы не только своих народов, но и других национальностей. Концерт был ярким и красочным. У жюри фестиваля была самая трудная задача – определить лучших из всего разнообразия народных песен и танцев. Возглавил жюри народный артист Республики Беларусь, композитор Эдуард Ханок. Преподаватели Консерватории и Института Культуры, лауреаты Международных конкурсов и кандидаты искусствоведения готовы были всем поставить высшие оценки, но конкурс есть конкурс.

Гран-При получили Чеченский детский хореографический ансамбль «Зия» (руководитель ансамбля Топа Элимбаев) и ассирийская певица Карина Гильяно.

Победителями и лауреатами фестиваля I-ой степени стали юные певцы Николай Кольчугин, Дина Аль Рамадне, Нарэк Данилян, дуэт Вероники Ивановой и Марии Мартиросян, ансамбли «Вершки и корешки», «Джеоденс» и ансамбль Посольства КНР.

Особенно запомнились выступления ансамбля «Ассорти» с ирландским и шотландским танцами, Теодоры Делипаловой с болгарской песней, китайско-русского ансамбля «Центра китайского языка и культуры».

Всем участникам концерта-конкурса Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь» вручили призы с символикой фестиваля и памятные подарки.

В конце вечера организаторов фестиваля поблагодарила супруга Посла КНР госпожа Ши Сяолинь, пожелав новых проектов, которые будут способствовать сближению народов и укреплению межнациональных связей. 

 
 
65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 декабря 2017 года в Центральном Доме Учёных состоялся концерт-конкурс Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь».

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Родственница Башара Асада получила в Германии статус беженки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика