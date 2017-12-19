В Москве прошел фестиваль «Край, в котором ты живешь!»

18 декабря 2017 года в Центральном Доме Учёных состоялся концерт-конкурс Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь». Участниками фестиваля стали юные артисты разных национальностей - солисты и творческие коллективы столицы.

Главная задача мероприятия - сближение разных народов России и мира через искусство, знакомство друг с другом, налаживание творческих и дружественных связей.

Данный проект прошел при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В организационный комитет также вошли Комиссия по работе с Молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Творческий центр Юрия Энтина.

Свои приветствия участникам фестиваля направили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей России И.В. Баринов.

Важно отметить, что участники исполняли песни и танцы не только своих народов, но и других национальностей. Концерт был ярким и красочным. У жюри фестиваля была самая трудная задача – определить лучших из всего разнообразия народных песен и танцев. Возглавил жюри народный артист Республики Беларусь, композитор Эдуард Ханок. Преподаватели Консерватории и Института Культуры, лауреаты Международных конкурсов и кандидаты искусствоведения готовы были всем поставить высшие оценки, но конкурс есть конкурс.

Гран-При получили Чеченский детский хореографический ансамбль «Зия» (руководитель ансамбля Топа Элимбаев) и ассирийская певица Карина Гильяно.

Победителями и лауреатами фестиваля I-ой степени стали юные певцы Николай Кольчугин, Дина Аль Рамадне, Нарэк Данилян, дуэт Вероники Ивановой и Марии Мартиросян, ансамбли «Вершки и корешки», «Джеоденс» и ансамбль Посольства КНР.

Особенно запомнились выступления ансамбля «Ассорти» с ирландским и шотландским танцами, Теодоры Делипаловой с болгарской песней, китайско-русского ансамбля «Центра китайского языка и культуры».

Всем участникам концерта-конкурса Межнационального фестиваля «Край, в котором ты живёшь» вручили призы с символикой фестиваля и памятные подарки.

В конце вечера организаторов фестиваля поблагодарила супруга Посла КНР госпожа Ши Сяолинь, пожелав новых проектов, которые будут способствовать сближению народов и укреплению межнациональных связей.

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