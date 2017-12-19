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Минчанин обещал достать дешевые билеты на концерты и исчезал с деньгами. Розыск потерпевших
20.12.2017 16:18 — Новости Общества | Tut.by
По подозрению в мошенничестве сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали 26-летнего парня. Об этом
Молодой человек предлагал своим знакомым купить билеты на концерты в клубах Минска по ценам ниже рыночных. Он рассказывал друзьям, что знаком с организаторами концертов и может достать билеты подешевле или внести в списки, чтобы пройти в клуб. Но ничего покупать он не собирался и исчезал с деньгами.
Оперативникам сейчас известно о трех фактах мошенничества, но они не исключают, что их может быть больше.
Если вы пострадали от действий изображенного на фото молодого человека или располагаете какими-либо сведениями в отношении него, правоохранители просят обращаться в милицию по телефону 8 (029) 883-23-96.
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Уже известно как минимум о трех потерпевших.
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