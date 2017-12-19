Минчанин обещал достать дешевые билеты на концерты и исчезал с деньгами. Розыск потерпевших

По подозрению в мошенничестве сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали 26-летнего парня. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек предлагал своим знакомым купить билеты на концерты в клубах Минска по ценам ниже рыночных. Он рассказывал друзьям, что знаком с организаторами концертов и может достать билеты подешевле или внести в списки, чтобы пройти в клуб. Но ничего покупать он не собирался и исчезал с деньгами.

Оперативникам сейчас известно о трех фактах мошенничества, но они не исключают, что их может быть больше.





Если вы пострадали от действий изображенного на фото молодого человека или располагаете какими-либо сведениями в отношении него, правоохранители просят обращаться в милицию по телефону 8 (029) 883-23-96.