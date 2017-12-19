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Устраивал пьянки, держал в страхе соседей. В Могилеве должника за коммуналку выселили на улицу

20.12.2017 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве 24-летнего мужчину выселили из коммерческой квартиры. Он не платил за коммуналку, устраивал пьянки, держал в страхе соседей. В итоге могилевчанина попросили с вещами на выход — жилье взамен ему не предоставили. Мужчина оказался на улице, сообщили в Центре городских информационных систем.


Фото: cgis.by

— Выселить без предоставления жилья — мера жесткая, однако идти на нее приходится в отдельных случаях, когда все остальные меры воздействия на должника по плате за жилищно-коммунальные услуги уже были применены и результата не дали, — отметили в ЦГИСе.

Так случилось с безработным могилевчанином, который жил в коммерческой квартире на улице Орловского. К ноябрю этого года молодой мужчина задолжал за коммунальные услуги 1038 рублей, из которых непосредственно долг — 335 рублей, остальное — пеня.

По информации ЦГИСа, жилье должник содержал в антисанитарном состоянии, водил собутыльников, проявлял агрессию по отношению к соседям.



Все способы образумить могилевчанина и заставить оплачивать жировку не сработали. В итоге суд вынес решение о расторжении договора найма жилого помещения коммерческого использования и выселении без предоставления другого жилого помещения. Решение суда вступило в законную силу.

— Нанимателя коммерческого жилья можно выселить из квартиры или комнаты через суд лишь в тех случаях, когда тот не исполняет свои обязанности: не оплачивает своевременно коммунальные услуги или не соблюдает правила пользования жилым помещением, — отметили в ЦГИСе.

 
Теги: Могилев
 
 
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Молодой мужчина задолжал за коммуналку в общей сложности более 1 тыс. рублей, из которых две трети - пеня.

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