В 2020 году участковых в поликлинике заменят врачи общей практики

В Беларуси к 2020 году вместо участковых терапевтов будут работать врачи общей практики, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, передает БЕЛТА .

По словам Ольги Маршалко, в Беларуси в настоящее время первичное звено здравоохранения переходит на работу по принципу врача общей практики, идет активное развитие общей врачебной практики — аналога семейной медицины.

— К 2020 году все участковые терапевты будут переведены и продолжат работать врачами общей практики. Проект подразумевает слаженную работу целой команды — врача, помощника врача и медсестры. Мы рассчитываем, что этот проект позволит нам обеспечить качественное оказание медицинской помощи и уделить больше внимания каждому пациенту, — сказала она.

По ее словам, в настоящее время ведется активная подготовка соответствующих специалистов.

— Начинается подготовка врачей общей практики на уровне медуниверситетов с 6-го курса. Данные специалисты обучаются в субординатуре врача общей практики, далее проходят обучение в интернатуре, а в последующем начинают работать врачами общей практики. Это первый способ подготовки специалистов. Второй осуществляется через повышение квалификации и переподготовку уже работающих врачей", — проинформировала Ольга Маршалко.

Она подчеркнула, что институт работы врачей общей практики в стране существует уже давно, он постепенно развивается и совершенствуется.

— Более половины первичного звена у нас работают врачами общей практики. Мы активно развиваем также институт помощников врача. Работа команды профессионалов — врача, помощника врача и медсестры — приобретает все большую масштабность, — пояснила начальник управления.

Вместе с тем Ольга Маршалко заверила, что узкие специалисты из поликлиник не исчезнут.

— Мы внимательно изучили опыт стран, где подобная система также функционирует. Мы не планируем убирать узких специалистов из поликлиник, просто их количество останется таким, которое необходимо исходя из существующей потребности и выстроенных стандартов. Волноваться, что все замкнется на враче общей практики, не стоит. Если пациент по назначению врача будет нуждаться в консультации узкого специалиста, такая консультация на уровне первичного звена ему будет обеспечена. Ситуации, при которой поликлиники останутся без узких специалистов, не будет, — заключила она.