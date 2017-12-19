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В Бресте мошенник "заработал" на знакомых 127 тысяч долларов

20.12.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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20 декабря в Бресте огласили приговор по обвинению 34-летнего жителя города в мошенничестве и служебном подлоге.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На счету подозреваемого десятки обманутых граждан. Первый эпизод мошенничества приходится на 2012 год. Мужчина взял в долг у своего знакомого 3 тысячи долларов, которые обещал вернуть в течение года. Деньги потерпевший так и не получил. Обвиняемый брал деньги в долг у друзей, у их родственников, знакомых. Суммы варьировались от 3 до 45 тысяч долларов.

На момент совершения преступлений обвиняемый занимал должность директора частного предприятия. Знакомых, которые не могли ему одолжить деньги, он уговаривал оформлять на себя денежные кредиты в банках и предоставлял фиктивные справки с работы. Затем жертвы мошенника передавали ему полученные в финансовом учреждении деньги, которые тот тратил на личные нужды. Обещание выплачивать кредиты мужчина не выполнял.

В общей сложности по делу проходят 34 потерпевших, а нанесенный ущерб составляет 257 тысяч рублей. Обвинению удалось доказать причастность мужчины к 74 эпизодам мошенничества.

Мужчина признал вину полностью, но давать показания отказался. 20 декабря суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в покушении на мошенничество в крупном размере, мошенничестве, совершенном повторно в крупном и особо крупном размерах, а также в служебном подлоге.

«Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Суд также обязал мужчину возместить ущерб и удовлетворил заявленные потерпевшими иски.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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