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Польская полиция и пограничники помогли заблудившимся белорусам
20.12.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Сотрудники польской полиции и погранслужбы помогли заблудившимся в Августовской пуще белорусам, об этом сообщил Подлясский отдел польской погранслужбы.
Инцидент произошел 17 декабря — на номер экстренной службы 112 поступил звонок от женщины, которая рассказала, что застряла на своем автомобиле в сугробе посреди лесного массива в Августовской пуще.
43-летняя белоруска рассказала, что она вместе со своим 23-летним сыном отправилась в Литву и, используя навигатор, заблудилась. Они развернулись, чтобы проехать немного назад, однако VW Golf застрял в снегу.
По разговору с женщиной полицейский выяснил, что она находится где-то в районе населенного пункта Рыгол. Туда были направлены патрули и пограничники. Через несколько часов белорусов обнаружили и вытащили их машину из снега, после чего они продолжили свое путешествие.
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Машина с белоруской и ее сыном застряла в лесном сугробе, они позвонили в польскую экстренную службу.
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