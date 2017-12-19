ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польская полиция и пограничники помогли заблудившимся белорусам

20.12.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Сотрудники польской полиции и погранслужбы помогли заблудившимся в Августовской пуще белорусам, об этом сообщил Подлясский отдел польской погранслужбы.

Инцидент произошел 17 декабря — на номер экстренной службы 112 поступил звонок от женщины, которая рассказала, что застряла на своем автомобиле в сугробе посреди лесного массива в Августовской пуще.

43-летняя белоруска рассказала, что она вместе со своим 23-летним сыном отправилась в Литву и, используя навигатор, заблудилась. Они развернулись, чтобы проехать немного назад, однако VW Golf застрял в снегу.

По разговору с женщиной полицейский выяснил, что она находится где-то в районе населенного пункта Рыгол. Туда были направлены патрули и пограничники. Через несколько часов белорусов обнаружили и вытащили их машину из снега, после чего они продолжили свое путешествие.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина с белоруской и ее сыном застряла в лесном сугробе, они позвонили в польскую экстренную службу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте мошенник "заработал" на знакомых 127 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика