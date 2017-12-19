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Несколько мостов обследуют в Беларуси после случая в Житковичах
20.12.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. После ситуации с мостом через Припять, соединяющим Житковичи и Туров, по Беларуси проводится обследование нескольких мостов, сообщили Sputnik в КУП "Гомельавтодор".
Мост через реку Припять
Как сообщил Sputnik информированный источник, пучки арматуры лопнули и в мосту через Сож в Гомеле, а также через Днепр в Речице. Сейчас специалисты решают, что делать дальше с этими сооружениями.
"После ситуации в Турове было решено властями проверить несколько мостов — не только в Гомельской области, но в Бобруйске, в Витебской области", — рассказали Sputnik позже в "Гомельавтодоре".
Конкретно по ситуации с мостом в Гомеле, по утверждению чиновников, экспертная комиссия еще работает и выводов пока не сделала — их ожидают 10 января. Проверяют специалисты и другие сооружения, в которых также могут лопнуть пучки в арматуре. Этот дефект, по мнению специалистов, в свою очередь может привести не только к трещинам железобетонных конструкций, но и к их обрушениям.
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Так, над мостом через Сож в Гомеле еще работает экспертная комиссия, однако источники утверждают, что в нем обнаружены такие же проблемы, как и в сооружении через...
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