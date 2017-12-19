Мингорисполком и облисполкомы проведут 23 декабря прямые телефонные линии

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 23 декабря в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу:

заместитель председателя Брестского облисполкома Саковский Виктор Евгеньевич (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Чикида Олег Иванович (80222501869),

первый заместитель председателя Мингорисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-