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Поклонники игр Wargaming соберутся 23 декабря в Москве на WG Fest

20.12.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Фестиваль поклонников игр Wargaming пройдет 23 декабря в московском "Экспоцентре" на WG Fest 2017, об этом Sputnik сообщили организаторы мероприятия.

Поклонники игр Wargaming соберутся 23 декабря в Москве на WG Fest
© Фото: Wargaming
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Для посетителей приготовили массу развлечений, включая 550 игровых станций, где можно попробовать свои силы в игры, созданные Wargaming. Также фанатам киберспорта подготовили фотозону новой игры "Калибр" и зону Neurogaming, где пройдет финал первого в России турнира в виртуальной реальности по шутеру RevolVR.

"Гостям WG Fest будут дарить свое творчество музыканты-хедлайнеры, работающие в очень разных стилях: поп-певица Елена Темникова, рэпер Баста, создатель направления "древнерусский драм" Нейромонах Феофан и группировка "Ленинград", — рассказали Sputnik в компании Wargaming.

Там отметили, что специальными гостями мероприятия станут "Квартет И" и композитор Акира Ямаока, известный музыкой к триллеру Silent Hill и темой для World of Tanks.

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Отдельное время будет отведено на общение с разработчиками игр, где каждый желающий сможет задать волнующий его вопрос.

 
Теги: Минск
 
 
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Фанаты киберспорта смогут посоревноваться на 550 игровых станциях и послушать популярных музыкальных исполнителей.

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