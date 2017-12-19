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В Сморгони мужчина из обреза прострелил себе ногу и был арестован за незаконное хранение оружия
20.12.2017 17:44 — Новости Общества | Tut.by
42-летний житель Молодечненского района жил и работал на хуторе Лошаны Сморгонского района. В июле он в траве нашел одноствольное охотничье ружье, у которого был искривлен ствол. Поэтому он обрезал его болгаркой. В один из дней решил зарядить обрез патроном, его заклинило. Мужчина попытался все исправить, но произошел самопроизвольный выстрел и пуля вынесла ему коленную чашечку,
После случайного выстрела мужчина попал в больницу. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала ранение как тяжкое телесное повреждение. Было заведено уголовное дело по второй части статьи 295 УК «Незаконное изготовление, хранение и ношение огнестрельного оружия».
— Если бы мужчина не обрезал ствол, ему бы грозила только административная ответственность за хранение охотничьего ружья. А обрез — изготовленное огнестрельное оружие, которое баллистическая экспертиза признала пригодным для стрельбы. А это уже уголовная ответственность. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы до семи лет, — рассказал прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич.
Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.
Сам же обвиняемый сейчас передвигается на костылях и ждет операции на коленном суставе.
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Мужчина решил зарядить обрез патроном, его заклинило. Мужчина попытался все исправить, но произошел самопроизвольный выстрел и пуля вынесла ему коленную чашечку
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