В Сморгони мужчина из обреза прострелил себе ногу и был арестован за незаконное хранение оружия

42-летний житель Молодечненского района жил и работал на хуторе Лошаны Сморгонского района. В июле он в траве нашел одноствольное охотничье ружье, у которого был искривлен ствол. Поэтому он обрезал его болгаркой. В один из дней решил зарядить обрез патроном, его заклинило. Мужчина попытался все исправить, но произошел самопроизвольный выстрел и пуля вынесла ему коленную чашечку, сообщает kraj.by.



Фото: guns.allzip.org, носит иллюстративный характер

После случайного выстрела мужчина попал в больницу. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала ранение как тяжкое телесное повреждение. Было заведено уголовное дело по второй части статьи 295 УК «Незаконное изготовление, хранение и ношение огнестрельного оружия».

— Если бы мужчина не обрезал ствол, ему бы грозила только административная ответственность за хранение охотничьего ружья. А обрез — изготовленное огнестрельное оружие, которое баллистическая экспертиза признала пригодным для стрельбы. А это уже уголовная ответственность. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы до семи лет, — рассказал прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич.

Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.

Сам же обвиняемый сейчас передвигается на костылях и ждет операции на коленном суставе.