МНС предупреждает о возможных сбоях в работе сайта и электронных сервисов 20-21 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предупреждает о возможных сбоях в работе сайта и электронных сервисов 20-21 декабря. Соответствующая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА.

Сбои в работе сайта МНС (http://www.nalog.gov.by) и электронных сервисов, размещенных на портале министерства (http://www.portal.nalog.gov.by), возможны в связи с проведением технических работ в центре обработки данных Министерства по налогам и сборам и РУП "Белтелеком".-0-