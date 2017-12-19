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МНС предупреждает о возможных сбоях в работе сайта и электронных сервисов 20-21 декабря
20.12.2017 17:52 — Новости Общества | БелТА
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предупреждает о возможных сбоях в работе сайта и электронных сервисов 20-21 декабря. Соответствующая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА.
Сбои в работе сайта МНС (http://www.nalog.gov.by) и электронных сервисов, размещенных на портале министерства (http://www.portal.nalog.gov.by), возможны в связи с проведением технических работ в центре обработки данных Министерства по налогам и сборам и РУП "Белтелеком".-0-
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