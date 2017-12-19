В Барановичах началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя города в похищении несовершеннолетней с применением насилия, сообщила TUT.BY старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко, которая поддерживает обвинение по данному делу.



Обвиняемый до начала судебного заседания, 20 декабря. Фото: Евгений Тиханович, Intex-press

Преступление мужчина совершил 2 августа. По версии следствия 39-летний обвиняемый на пустыре вблизи улицы Бадака напал на 15-летнюю девушку, которая возвращалась домой с озера. Мужчина спросил девушку не видела ли она его собаку, а затем схватил за шею, ударил по голове и затолкал в багажник своего автомобиля Opel Zafira. Как рассказала следователям пострадавшая, от удара она потеряла сознание, а когда очнулась, перелезла в салон, ей удалось выпрыгнуть из минивэна во время движения вблизи заправки.

Школьница добежала до АЗС и села в чужой автомобиль. Там она рассказала, что с ней произошло и попросила вызвать милицию.

39-летний нападавший был задержан по месту жительства. Как оказалось, поводом для нападения на школьницу стал поиск собаки. Нападавший был уверен, что его пса украли, а жертва что-то знала о его местонахождении.

Изначально в отношении мужчины возбудили дело по статье «особо злостное хулиганство», но позже обвинение переквалифицировали на похищение несовершеннолетней с применением насилия.

В суде обвиняемый подтвердил, что поводом для нападения стал поиск собаки, сообщает газета Intex-press. В тот день он оставил собаку дома и пошел в гараж. По дороге из гаража ему показалась, что собака сидела с ним в автомобиле.

— Я думаю, что она оказалась у меня в голове. Потому что я нанюхался растворителя в гараже и всего, что там стоит. Я выезжал из гаража и чувствовал себя хорошо. Собака сидела реальная, как в тех случаях, когда ездит со мной, — цитирует обвиняемого газета Intex-press.

В какой-то момент мужчина перестал видеть собаку в своем авто и предположил, что ее украли. Когда он проезжал мимо пустыря вблизи улицы Бадака он обратил внимание на школьницу и, по его словам, был уверен, что проходившая мимо потерпевшая могла помочь ему найти пропавшего пса. Поэтому он на нее напал, избил и затолкал в свой автомобиль. После того, как девушка сбежала, он вернулся домой и увидел, что собака никуда не пропадала.

Свою вину обвиняемый признал частично, сообщила TUT.BY гособвинитель Светлана Пасемко. Он отметил, что в момент нападения бил школьницу, но настаивал, что удары наносил рукой. Потерпевшая, наоборот, утверждает, что ее били гаечным ключом.

«Мужчина спросил, видела ли я собаку. Все было быстро. Рукой со спины схватил меня за шею и ударил ключом мне по макушке», — рассказала в суде девушка.

По словам потерпевшей, она потеряла сознание и очнулась в багажнике машины. Она била по стеклу, пытаясь привлечь внимание проезжающих авто, но никто не остановился. Тогда она перелезла в салон, приоткрыла заднюю дверь и выпрыгнула из авто возле заправки.

Школьница сообщила, что ей до сих пор болит голова, суставы и сердце. Во время нападения ей выбили зубы, требуется протезирование. Нижние зубы искривились и нужны брекеты.

Потерпевшая сторона попросила суд назначить мужчине суровое наказание:

«Не пожизненно и не смерть, но так, чтобы другим маньякам было неповадно. Я не знаю, как моя дочь выжила», — цитирует Intex-press отца девушки.

По данным TUT.BY, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления обвиняемый осознавал значение своих действий и мог ими руководить, а также понимал их фактический характер и общественную опасность.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 21 декабря. Санкция статьи, которая вменяется мужчине, предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.