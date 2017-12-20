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Региональный институт Конфуция открылся в Гомеле

20.12.2017 22:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Соглашение о создании института Конфуция в Гомеле было подписано ректором ГГУ им. Ф. Скорины Сергеем Хахомовым и ректором Нанкинского университета науки и технологии Фу Мэни.

По словам Сергея Хахомова, приоритетными направлениями работы этого международного культурно-образовательного центра станет обучение китайскому языку и подготовка китаистов. «Это не начало, а результат 20-летнего плодотворного сотрудничества ГГУ имени Ф. Скорины с учреждениями высшего образования Китая», — подчеркнул он.

Сегодня гомельским и китайским вузами реализуются разнообразные образовательные программы и проекты, растет интеграция в образовательный процесс студентов двух стран. В гомельском университете китайский язык изучают 120 слушателей, высшее образование получают 37 китайских студентов. Успешно функционирует лаборатория по вакуумным и плазменным технологиям на базе ГГУ им. Ф. Скорины и Нанкинского университета.

Институты Конфуция — сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом. В настоящее время в Беларуси работают три института: в Белорусском государственном университете, Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском национальном техническом университете.

 
Теги: Гомель
 
 
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Приоритетными направлениями работы этого международного культурно-образовательного центра станет обучение китайскому языку и подготовка китаистов.

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