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Поисковики Минобороны в 2017-м нашли останки более 700 солдат ВОВ

20.12.2017 23:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона в 2017 году в Беларуси обнаружили останки более 700 солдат Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщила газета "Во славу Родины" со ссылкой на начальника управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил полковника Сергея Вороновича.

Поисковики Минобороны в 2017-м нашли останки более 700 солдат ВОВ
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
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По его словам проведение и организация полевых поисковых работ – занятие непростое, поскольку с каждым годом в батальон поступает все меньше информации о местах выявления неучтенных захоронений времен ВОВ.

"Тем не менее в 2017 году личным составом 52 оспб были обнаружены и переданы в местные исполнительные и распорядительные органы для последующего захоронения останки 764 погибших при защите Отечества и жертв войн", — сказал Воронович.

Он также уточнил, что поисковые работы были проведены на 93 объектах на территории 41 района во всех областях Беларуси.

По информации Вороновича, всего за период работы управления было установлено 3100 имен солдат ВОВ, эксгумировано более 34 тысяч останков павших.

 
Теги: Минск
 
 
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В текущем году военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона проводили работы в 41-м районе Беларуси.

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