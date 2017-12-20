Медики: грипп атакует белорусов уже в конце января

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Появление среди жителей Беларуси больных гриппом ожидается в конце января — начале февраля следующего года, сообщило издание " СБ. Беларусь сегодня " со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Беларуси Инну Карабан.



© Sputnik/ Алексей Куденко Эпидемиологи: случаи гриппа в Беларуси еще не были зафиксированы

В настоящее время, по информации эпидемиологов, в республике уровень заболеваемости ОРВИ находится на уровне, который не считается эпидемическим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он на 4% ниже.

По словам Карабан, пока в стране фиксируются случаи заболевания гражданами негриппозными вирусами.

Белорусские эпидемиологи прогнозируют, что увеличение заболеваемости гриппом произойдет в конце января — начале февраля следующего года.

Как отметила Карабан, в 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне — в связи с тем, что к настоящему времени уже более 40% населения привито от этой болезни.