|
Медики: грипп атакует белорусов уже в конце января
20.12.2017 22:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Появление среди жителей Беларуси больных гриппом ожидается в конце января — начале февраля следующего года, сообщило издание "
© Sputnik/ Алексей Куденко
В настоящее время, по информации эпидемиологов, в республике уровень заболеваемости ОРВИ находится на уровне, который не считается эпидемическим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он на 4% ниже.
По словам Карабан, пока в стране фиксируются случаи заболевания гражданами негриппозными вирусами.
Белорусские эпидемиологи прогнозируют, что увеличение заболеваемости гриппом произойдет в конце января — начале февраля следующего года.
Как отметила Карабан, в 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне — в связи с тем, что к настоящему времени уже более 40% населения привито от этой болезни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии