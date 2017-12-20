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Медики: грипп атакует белорусов уже в конце января

20.12.2017 22:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Появление среди жителей Беларуси больных гриппом ожидается в конце января — начале февраля следующего года, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Беларуси Инну Карабан.

Медики: грипп атакует белорусов уже в конце января
© Sputnik/ Алексей Куденко
Эпидемиологи: случаи гриппа в Беларуси еще не были зафиксированы

В настоящее время, по информации эпидемиологов, в республике уровень заболеваемости ОРВИ находится на уровне, который не считается эпидемическим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он на 4% ниже.

По словам Карабан, пока в стране фиксируются случаи заболевания гражданами негриппозными вирусами.

Белорусские эпидемиологи прогнозируют, что увеличение заболеваемости гриппом произойдет в конце января — начале февраля следующего года.

Как отметила Карабан, в 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне — в связи с тем, что к настоящему времени уже более 40% населения привито от этой болезни.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне.

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