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В честь самой дорогой криптовалюты – биткоина – назвали ребенка

20.12.2017 21:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына в честь самой дорогой криптовалюты в мире — Биткоином, передает РИА Новости Украина.

Отец ребенка, Олег, объяснил, что своим финансовым благополучием он обязан биткоину, и таким образом он хотел выразить криптоиндустрии благодарность. Биткоин Олегович при рождении весил три килограмма и полностью здоровым.

В честь самой дорогой криптовалюты – биткоина – назвали ребенка
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Крупнейшая чикагская биржа начала торговлю фьючерсами на биткоин

Он также рассказал агентству, что уже придумал имена и для своих будущих детей. Если в семье появится девочка, то ее назовут Дашей — в честь криптовалюты Dash. Если родится еще один сын — то он получит имя Сатоши, так называют создателя биткоина.

Биткоин является самой основной и дорогой криптовалютой в мире. Создание виртуальной валюты приписывают человеку или группе лиц под именем Сатоши Накамото. Биткоин был запущен 3 января 2009 года и с тех пор пиковая цена его выросла в 20 раз.

Недавно курс биткоина достиг 20 тысяч, однако в ночь на 20 декабря он подешевел более чем на 15%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В случае, если в семье родится девочка, супруги хотят назвать ее также в честь виртуальной валюты.

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