В честь самой дорогой криптовалюты – биткоина – назвали ребенка

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына в честь самой дорогой криптовалюты в мире — Биткоином, передает РИА Новости Украина .

Отец ребенка, Олег, объяснил, что своим финансовым благополучием он обязан биткоину, и таким образом он хотел выразить криптоиндустрии благодарность. Биткоин Олегович при рождении весил три килограмма и полностью здоровым.



© Sputnik/ Владимир Астапкович Крупнейшая чикагская биржа начала торговлю фьючерсами на биткоин

Он также рассказал агентству, что уже придумал имена и для своих будущих детей. Если в семье появится девочка, то ее назовут Дашей — в честь криптовалюты Dash. Если родится еще один сын — то он получит имя Сатоши, так называют создателя биткоина.

Биткоин является самой основной и дорогой криптовалютой в мире. Создание виртуальной валюты приписывают человеку или группе лиц под именем Сатоши Накамото. Биткоин был запущен 3 января 2009 года и с тех пор пиковая цена его выросла в 20 раз.

Недавно курс биткоина достиг 20 тысяч, однако в ночь на 20 декабря он подешевел более чем на 15%.