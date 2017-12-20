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Часть денег от продажи лимузина Гитлера направят на изучение Холокоста

20.12.2017 19:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Лимузин Mercedes 770K Grosser Offener Tourenwagen, который в качестве парадной машины использовал Адольф Гитлер, продадут с аукциона в США в январе, передает Worldwide-auctioneers.

Часть денег от продажи лимузина Гитлера направят на изучение Холокоста
© AP/ Patrick Semansky
Телефон Гитлера продали на аукционе в США за $243 тыс.

Гитлер ездил на этом лимузине с 1939 по 1941 годы. Он был построен согласно личным предпочтениям рейхсканцлера Германии и его личного шофера Эриха Кемпке. В автомобиле бронированные стекла, усиленное днище и кузовные панели, а также защитную секцию в задней части салона.

На автомобилях такого типа кроме Гитлера ездили император Японии Хирохито, диктатор Испании Франсиско Франко, премьер Португалии Антониу де Салазар.

Всего было выпущено 203 экземпляра Offener Tourenwagen. Машина, на которой ездил Гитлер, оснащен 230-сильным двигателем объемом 7,7 литра и механической КПП. Она досталась американским войскам в 1945 году и находилась в США, где выставлялась в различных музеям.

Сумма, которую планируется выручить за лимузин, не называется, однако известно, что 10% от нее переведут организациям, которые занимаются темой Холокоста.

 
Теги: Минск
 
 
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Бронированная машина была вывезена в США в 1945 году и выставлялась в различных музеях.

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