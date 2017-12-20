ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безлюдный и сияющий. Как выглядит Гродно в будний предпраздничный вечер

21.12.2017 07:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В будний день Гродно вечером пустынный и немноголюдный, однако в эти предпраздничные дни он сияет тысячами маленьких огоньков. И это причина прогуляться по центру города, чтобы полюбоваться красочной иллюминацией. Как выглядит предновогодний областной центр — в фоторепортаже TUT.BY.


В этом году город украсили по-новому. Например, в парке Жилибера появились специальные зоны для селфи, а старые деревья получили свою персональную расцветку. Правда, украшения площадей и главной пешеходной улицы Советской остались прежними.













Но и здесь появились новые элементы — светящиеся символы наступающего года — около елочек притаились собачки из гирлянд. А старинные балкончики, витрины магазинов и входы в бары и кафе украсили сосновыми и еловыми веточками.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В будний день Гродно вечером пустынный и немноголюдный, однако в эти предпраздничные дни он сияет тысячами маленьких огоньков. Как выглядит предновогодний...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Откровения главы КГБ, народный Geely, суд за интим и восстание машин - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика