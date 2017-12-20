Безлюдный и сияющий. Как выглядит Гродно в будний предпраздничный вечер

В будний день Гродно вечером пустынный и немноголюдный, однако в эти предпраздничные дни он сияет тысячами маленьких огоньков. И это причина прогуляться по центру города, чтобы полюбоваться красочной иллюминацией. Как выглядит предновогодний областной центр — в фоторепортаже TUT.BY.





В этом году город украсили по-новому. Например, в парке Жилибера появились специальные зоны для селфи, а старые деревья получили свою персональную расцветку. Правда, украшения площадей и главной пешеходной улицы Советской остались прежними.



























Но и здесь появились новые элементы — светящиеся символы наступающего года — около елочек притаились собачки из гирлянд. А старинные балкончики, витрины магазинов и входы в бары и кафе украсили сосновыми и еловыми веточками.