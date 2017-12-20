Откровения главы КГБ, народный Geely, суд за интим и восстание машин - все за вчера

Доброе утро!

Если вам все еще не хватает новогоднего настроения — посмотрите на дома наших читателей ! Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит ©!





ВАЖНОЕ

Органы госбезопасности отметили 100-летний юбилей. С профессиональным праздником сотрудников поздравил президент , а глава КГБ рассказал белорусам, сколько им удалось разоблачить агентов иностранных спецслужб , действовавших на территории нашей страны.

В феврале «БелДжи» должен выпустить «народный» Geely за 9,5−11,5 тыс. долларов — и мы узнали, что это за автомобиль . А вот цены на кроссовер Atlas белорусский депутат посчитал неадекватными — но министр торговли с ним не согласился.

Для ИП и юрлиц с 2018 года изменят правила участия в госзакупках товаров и услуг. Как минимум, на одну справку меньше .

Рынок труда Беларуси испытывает дефицит медиков — и нас с вами это должно пугать . На одного врача нынче 90 вакансий, на медсестру почти 55 — а тем временем столичные власти добровольно-принудительно пытаются трудоустроить безработных в различные компании Минска. В исполкоме пояснили, что это за методы .

Верховный суд оставил в силе приговор «черным риелторам» из Могилева — они признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Итого, два расстрела и 46 лет в колонии на оставшихся двоих.

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«Не жили богато, нечего и начинать», — говорит нам народная мудрость. Ну, а если жили и собираетесь продолжать — обязательно присмотритесь к самому дорогому дому в Беларуси : в аренду — за 10 тыс. долларов в месяц, навсегда — за 3,2 млн.





А еще мы побывали на необычном процессе. В Минске судили парня, предлагавшего мужчинам оказывать интим-услуги дамам . Потерпевшие — те, кто согласился. «И что он [обвиняемый] потом делает? — возмущается потерпевший. — Находит мою девушку, сбрасывает всю переписку, и она мне такой скандал устраивает! Если бы не это, я бы не просил взыскать с него деньги».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Согласитесь, техосмотр в его нынешнем виде себя давно изжил — нужна реформа. А вот какая — мы решили подумать вместе с экспертами. Собрали их в студии TUT.BY — и понесло-о-ось .





Теперь к земельным вопросам. В Могилеве семья купила у горисполкома с аукциона участок — и получила вместе с ним целый набор неприятных сюрпризов: нашли там подземный бункер, трубы топлиивопровода и канализационные отстойники, а еще и почва оказалась сильно загрязнена. Что делать — пошли в суд! И вот чем все закончилось .

И еще одна история из тех мест. В деревне Десятины Кировского района одна-единственная жительница — женщина 78 лет. От «цивилизации» ее отделяет всего полтора километра — но не дороги, а глубоких и труднопроходимых ям, грязи и луж, больше похожих на болото. Нормальную ранее гравийку превратила в трассу для ралли тяжелая сельскохозяйственная техника. Теперь женщине ни пенсии, ни автолавки, ни скорой, ежели что. Местные дорожники же разводят руками: давайте, мол, надеяться на морозную зиму . А вдруг не повезет?





А вот здесь эксперт рассказал нам, как победить искусственный интеллект — а-а-а-а, он уже окружает нас со всех сторон! — если вдруг произойдет «восстание машин». «Хороший дизайн всегда подразумевает рубильники, которые могут выключить компьютер. Все системы, связанные с людьми, важно проектировать с механизмами безопасности». Да-да, согласимся!

Напоследок давайте обсудим личную гигиену. Скажите. вы часто моете руки? что? Даже не задумывались? А спорим, вы делаете это неправильно ?

Все новости среды, 20 декабря

Дарэчы. Вось вам наш цудоўны тэст: праверце, ці правільна вы вымаўляеце па-беларуску . Ох, нялёгка-а-а!

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