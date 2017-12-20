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Откровения главы КГБ, народный Geely, суд за интим и восстание машин - все за вчера
21.12.2017 07:27 — Новости Общества | Tut.by
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Верховный суд оставил в силе приговор «черным риелторам» из Могилева — они признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Итого, два расстрела и 46 лет в колонии на оставшихся двоих.
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Согласитесь, техосмотр в его нынешнем виде себя давно изжил — нужна реформа. А вот какая — мы решили подумать вместе с экспертами.
Теперь к земельным вопросам. В Могилеве семья купила у горисполкома с аукциона участок — и получила вместе с ним целый набор неприятных сюрпризов: нашли там подземный бункер, трубы топлиивопровода и канализационные отстойники, а еще и почва оказалась сильно загрязнена. Что делать — пошли в суд!
И еще одна история из тех мест. В деревне Десятины Кировского района одна-единственная жительница — женщина 78 лет. От «цивилизации» ее отделяет всего полтора километра — но не дороги, а глубоких и труднопроходимых ям, грязи и луж, больше похожих на болото. Нормальную ранее гравийку превратила в трассу для ралли тяжелая сельскохозяйственная техника. Теперь женщине ни пенсии, ни автолавки, ни скорой, ежели что.
А вот здесь эксперт рассказал нам,
Напоследок давайте обсудим личную гигиену. Скажите. вы часто моете руки? что? Даже не задумывались?
Дарэчы. Вось вам наш цудоўны тэст:
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