В Гродно встретили 50-тысячного безвизового туриста. Символические подарки были вручены семье Хмелевских из польского Августова. Поздравил гостей из Польши заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.





— Приехал в Гродно по делам. Безвизовый режим позволил взять с собой супругу Патрицию и дочек Паулинку и Викторию. Гродно — интересный город, всей семьей выбираемся сюда уже второй раз. Здорово, что есть возможность поехать познакомиться с соседями таким простым способом, без виз, — рассказал глава семьи Пшемыслав Хмелевский. Юбилейным 50-тысячным туристом, к слову, стала одна из его дочерей.





— Появилось свыше 400 новых рабочих мест в торговле, общепите, сферах развлечений, культуры. Открылось девять стационарных объектов общественного питания, строятся гостиницы и хостелы . Важно, что включились в эту работу представители малого и среднего бизнеса. Мы увидели заинтересованность туристических компаний в приеме иностранных туристов и в продвижении отечественного туристического продукта, — отметил зампредседателя облисполкома.

Согласно опросу туристических фирм, иностранный турист в среднем оставляет 100−120 евро за одни сутки пребывания в Гродно. Таким образом, туристами за время «безвиза» в регионе потрачено около 12 млн долларов.

— Популярность получили такие виды туризма, как событийный, а также медицинский. Наиболее востребованными стали туры выходного дня. 70% проводят в Гродно и окрестностях два и более дней. Региону есть что предложить и показать иностранцам, однако, эту работу следует развивать и далее: насыщать календарь интересными культурными, спортивными, развлекательными событиями, — отметил Виктор Лискович.

Напомним, указ № 318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», вступил в силу 26 октября 2016 года. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и Гродно. Он действует до 31 декабря 2017 года с возможностью продления на неопределенный срок. Въехать в безвизовую зону туристы могут через три контрольно-пропускных пункта: со стороны Польша — «Лесная"/"Рудавка» и «Брузги"/"Кузница Белостоцкая», а со стороны Литвы через пункты пропуска «Привалка"/"Швяндубре» и «Привалка"/"Райгардас».