|
В Гродно встретили 50-тысячного безвизового туриста
21.12.2017 07:22 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно встретили 50-тысячного безвизового туриста. Символические подарки были вручены семье Хмелевских из польского Августова. Поздравил гостей из Польши заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.
— Приехал в Гродно по делам. Безвизовый режим позволил взять с собой супругу Патрицию и дочек Паулинку и Викторию. Гродно — интересный город, всей семьей выбираемся сюда уже второй раз. Здорово, что есть возможность поехать познакомиться с соседями таким простым способом, без виз, — рассказал глава семьи Пшемыслав Хмелевский. Юбилейным 50-тысячным туристом, к слову, стала одна из его дочерей.
— Появилось свыше 400 новых рабочих мест в торговле, общепите, сферах развлечений, культуры. Открылось девять стационарных объектов общественного питания, строятся
Согласно опросу туристических фирм, иностранный турист в среднем оставляет 100−120 евро за одни сутки пребывания в Гродно. Таким образом, туристами
— Популярность получили такие виды туризма, как событийный, а также медицинский. Наиболее востребованными стали туры выходного дня. 70% проводят в Гродно и окрестностях два и более дней. Региону есть что предложить и показать иностранцам, однако, эту работу следует развивать и далее: насыщать календарь интересными культурными, спортивными, развлекательными событиями, — отметил Виктор Лискович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно встретили 50-тысячного безвизового туриста. Символические подарки были вручены семье Хмелевских из польского Августова.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии