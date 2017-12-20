21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Минсктранс" в предновогоднее время будет выполнять дополнительные рейсы в Варшаву, Вильнюс, Ригу и обратно, но только по отдельным датам, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В частности, рейс Минск-Варшава (без заезда в Барановичи и Брест) будет отправляться из Минска от автовокзала "Центральный" в 19.50 22 и 29 декабря; из Варшавы от автовокзала "Заходні" в 16.40 соответственно 23 и 30 декабря.

Рейс Минск-Вильнюс (без заезда в Ошмяны) отправится из Минска от автовокзала "Центральный" в 6.50 23 декабря, обратно в 13.30 в тот же день.

Рейс Минск-Рига (без заезда в Ошмяны, Вильнюс, Паневежис) - отправлением из Минска от автовокзала "Центральный" 22 декабря в 22.10, из Риги - в 22.10 23 декабря.-0-