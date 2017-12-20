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"Минсктранс" в предновогоднее время запланировал дополнительные рейсы в Варшаву, Ригу и Вильнюс

21.12.2017 08:08 — Новости Общества | БелТА  
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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Минсктранс" в предновогоднее время будет выполнять дополнительные рейсы в Варшаву, Вильнюс, Ригу и обратно, но только по отдельным датам, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В частности, рейс Минск-Варшава (без заезда в Барановичи и Брест) будет отправляться из Минска от автовокзала "Центральный" в 19.50 22 и 29 декабря; из Варшавы от автовокзала "Заходні" в 16.40 соответственно 23 и 30 декабря.

Рейс Минск-Вильнюс (без заезда в Ошмяны) отправится из Минска от автовокзала "Центральный" в 6.50 23 декабря, обратно в 13.30 в тот же день.

Рейс Минск-Рига (без заезда в Ошмяны, Вильнюс, Паневежис) - отправлением из Минска от автовокзала "Центральный" 22 декабря в 22.10, из Риги - в 22.10 23 декабря.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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