Суд Мядельского района 19 декабря вынес приговор лжеминеру центральной районной больницы — три месяца ареста.

Происшествие случилось 18 августа около 22.00. Мужчина позвонил в скорую помощь и заявил, что в приемном покое центральной районной больницы заложена бомба.

96 человек — пациенты и медицинский персонал — были эвакуированы. Работники саперно-пиротехнической группы обследовали больницу. Взрывного устройства не нашли.

Сотрудники милиции оперативно вычислили звонившего. Им оказался 32-летний житель деревни Прудники.

Дело было возбуждено и расследовалось по первой части статьи 340 Уголовного кодекса Беларуси «Заведомо ложное сообщение об опасности». Преступление наказывается штрафом или арестом, или ограничением свободы до трех лет, или лишением свободы до пяти лет.

— Обвиняемый — уроженец Минска. Он зарегистрирован в столице на улице Кольцова. Живет в Прудниках, имеет среднее образование, нигде не работает, не женат. Ранее был судим за угрозу убийством. Кстати, по тому обвинению он тоже отбывал наказание в виде ареста. Тогда — сроком на два месяца. В судебном процессе он полностью признал свою вину в заведомо ложном сообщении об опасности, — рассказал заместитель прокурора Мядельского района Андрей Гавето.

По словам Андрея Гавето, в тот день мужчина был нетрезв. Ходил в лес за ягодами. Вечером, когда уже смеркалось, вышел на берег речки и с мобильного телефона сначала вызывал скорую помощь на вымышленные адреса, потом позвонил и сообщил о минировании больницы.

— Мотив своих действий он объяснял тем, что ему было скучно, он хотел посмотреть, как специальные службы отреагируют на его сообщение и быстро ли его найдут, — уточнил заместитель прокурора.

Ущерб, который обвиняемый причинил своими действиями, составляет 1260 рублей 45 копеек.

Государственное обвинение в суде поддерживала старший помощник прокурора Мядельского района Татьяна Вяжевич-Демиденко.

Андрей Гавето рассказал, что она просила суд приговорить обвиняемого к трем месяцам ареста. Суд согласился с мнением государственного обвинителя.

Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Минский областной суд в установленном законом порядке.