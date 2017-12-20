Распространителей особо опасного психотропа задержали в Минской области

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Правоохранительные органы выявили в Минском районе группу реализаторов особо опасного психотропа, троих наркоторговцев задержали, сообщили в УВД Миноблисполкома.



© Фото: ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь Наркоконтроль ответил "Матерям-328"

Двоих "минеров" задержали в Борисове, они с помощью "закладок" передавали психотроп следующему звену сбытчиков. Мужчины забирали наркотик, расфасованный крупными партиями, из тайников, а затем делили его на более мелкие дозы, которые таким же способом передавали следующему звену реализаторов для прямой продажи потребителям. Третьего наркоторговца задержали в деревне Копище Минского района. Им оказался 24-летний минчанин, который также входил в борисовскую "цепочку" распространителей.

При обыске у двоих задержанных мужчин обнаружили больше 200 граммов опасного наркотического вещества общей стоимостью свыше 24 тысяч белорусских рублей, у третьего подозреваемого при себе оказалось около 12 граммов наркотика. После допроса наркоторговцев оперативники нашли более 30 закладок наркотического вещества. Экспертиза показала, что изъятое оперативниками кристаллическое вещество содержит особо опасный психотроп альфа-PVP, который не используется в медицине.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности задержанных. В отношении наркоторговцев возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Расследование продолжается.