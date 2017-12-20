Подлодку, пропавшую более века назад, нашли у берегов Австралии

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Первую подводную лодку австралийских ВМС HMAS AE1, которая пропала без вести более 100 лет назад, обнаружили у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

An Australian submarine missing since World War One has been found. HMAS AE1, disappeared off the coast of Papua New Guinea in September 1914. The fate of the vessel and its 35 crew has remained one of the most enduring mysteries in Australia's military history. #7News pic.twitter.com/DJyW6iEns6 — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 21 декабря 2017 г.

​Как сообщили в министерстве обороны Австралии, субмарина пропала 14 сентября 1914 года около острова Новая Британия. На борту подлодки находились 35 членов экипажа. Все эти годы причина исчезновения подводного судна оставалась неизвестной и была "одной из самых крупных загадок в военной истории Австралии".

Minister for Defence @MarisePayne announced Australia’s oldest @Australian_Navy mystery has been solved with the discovery of the wreck of Australia’s first submarine HMAS AE1 off the coast of the Duke of York Islands in PNG. It was lost on 14 Sep 1914 https://t.co/Cw281pOBz8 pic.twitter.com/mVeDM3b390 — DefenceAustralia (@DeptDefence) 20 декабря 2017 г.

​"Старейшая военно-морская тайна Австралии раскрыта с обнаружением обломков первой австралийской подводной лодки HMAS AE1 у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой Гвинеи", — говорится в сообщении военного ведомства.

Экспедиция по поиску субмарины, которая начала поиски на прошлой неделе, обнаружила затонувшую подложку на глубине 300 метров.

Напомним, что в течение последнего месяца власти Аргентины проводят операцию по обнаружению пропавшей в ноябре подводной лодки "Сан-Хуан". На борту подлодки находилось более 40 человек, их гибель была официально подтверждена властями страны.

Поиски пока не увенчались успехом — на месте предполагаемого места нахождения "Сан-Хуана" были обнаружены затонувший рыболовецкий траулер и бетонный блок.