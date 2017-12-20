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Подлодку, пропавшую более века назад, нашли у берегов Австралии

21.12.2017 08:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Первую подводную лодку австралийских ВМС HMAS AE1, которая пропала без вести более 100 лет назад, обнаружили у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

​Как сообщили в министерстве обороны Австралии, субмарина пропала 14 сентября 1914 года около острова Новая Британия. На борту подлодки находились 35 членов экипажа. Все эти годы причина исчезновения подводного судна оставалась неизвестной и была "одной из самых крупных загадок в военной истории Австралии".

​"Старейшая военно-морская тайна Австралии раскрыта с обнаружением обломков первой австралийской подводной лодки HMAS AE1 у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой Гвинеи", — говорится в сообщении военного ведомства.

Экспедиция по поиску субмарины, которая начала поиски на прошлой неделе, обнаружила затонувшую подложку на глубине 300 метров.

Напомним, что в течение последнего месяца власти Аргентины проводят операцию по обнаружению пропавшей в ноябре подводной лодки "Сан-Хуан". На борту подлодки находилось более 40 человек, их гибель была официально подтверждена властями страны.

Поиски пока не увенчались успехом — на месте предполагаемого места нахождения "Сан-Хуана" были обнаружены затонувший рыболовецкий траулер и бетонный блок.

 
Теги: Минск
 
 
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Субмарина, которая принадлежала ВМС Австралии, пропала с 35 членами экипажа во время Первой мировой войны.

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