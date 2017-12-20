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Подлодку, пропавшую более века назад, нашли у берегов Австралии
21.12.2017 08:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Первую подводную лодку австралийских ВМС HMAS AE1, которая пропала без вести более 100 лет назад, обнаружили у берегов Папуа-Новой Гвинеи.
Как сообщили в министерстве обороны Австралии, субмарина пропала 14 сентября 1914 года около острова Новая Британия. На борту подлодки находились 35 членов экипажа. Все эти годы причина исчезновения подводного судна оставалась неизвестной и была "одной из самых крупных загадок в военной истории Австралии".
"Старейшая военно-морская тайна Австралии раскрыта с обнаружением обломков первой австралийской подводной лодки HMAS AE1 у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой Гвинеи", — говорится в сообщении военного ведомства.
Экспедиция по поиску субмарины, которая начала поиски на прошлой неделе, обнаружила затонувшую подложку на глубине 300 метров.
Напомним, что в течение последнего месяца власти Аргентины проводят операцию по обнаружению
Поиски пока не увенчались успехом — на месте предполагаемого места нахождения "Сан-Хуана" были обнаружены затонувший рыболовецкий траулер и бетонный блок.
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Субмарина, которая принадлежала ВМС Австралии, пропала с 35 членами экипажа во время Первой мировой войны.
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