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Жители Рима возмущены видом главной елки страны
21.12.2017 07:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Волну негодования и насмешек вызвал у жителей Рима вид главной рождественской ели, установленной на площади Венеции, сообщают итальянские СМИ.
Главная рождественская ель Рима, которую привезли из Трентино, практически лишена иголок и ее затрапезный вид не скрашивают даже 600 зеркальных шаров, щедро развешенных на ветвях.
Мэрия оправдывается, что это особый сорт ели, а горожане возмущены тем фактом, что на заготовку и установку этого "чудовища" из городской казны было потрачено 50 тысяч евро. Римляне уверяют, что от ели "пахнет" упадком Рима, и винят в испорченном празднике лично мэра города Вирджинию Раджи.
Дерево прозвали "Spelacchio", что значит "облезлая, плешивая", и у нее даже появилась собственная страничка в Twitter.
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"Лысая" ель, установленная на площади Венеции стала объектом насмешек римлян и гостей вечного города.
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