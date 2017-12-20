Жители Рима возмущены видом главной елки страны

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Волну негодования и насмешек вызвал у жителей Рима вид главной рождественской ели, установленной на площади Венеции, сообщают итальянские СМИ.

Главная рождественская ель Рима, которую привезли из Трентино, практически лишена иголок и ее затрапезный вид не скрашивают даже 600 зеркальных шаров, щедро развешенных на ветвях.

Мэрия оправдывается, что это особый сорт ели, а горожане возмущены тем фактом, что на заготовку и установку этого "чудовища" из городской казны было потрачено 50 тысяч евро. Римляне уверяют, что от ели "пахнет" упадком Рима, и винят в испорченном празднике лично мэра города Вирджинию Раджи.

Дерево прозвали "Spelacchio", что значит "облезлая, плешивая", и у нее даже появилась собственная страничка в Twitter.

No dice Virginia che se proprio deve chiede a Attila

L'assessore all'ambiente della Provincia di Trento spiega che https://t.co/xfnJffQwNN — Spelacchio (@spelacchio) 20 декабря 2017 г.