ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Рима возмущены видом главной елки страны

21.12.2017 07:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Волну негодования и насмешек вызвал у жителей Рима вид главной рождественской ели, установленной на площади Венеции, сообщают итальянские СМИ.

Жители Рима возмущены видом главной елки страны
© Pixabay
Цены бьют рекорды: живые елки в Минске стали продавать в рассрочку

Главная рождественская ель Рима, которую привезли из Трентино, практически лишена иголок и ее затрапезный вид не скрашивают даже 600 зеркальных шаров, щедро развешенных на ветвях.

Мэрия оправдывается, что это особый сорт ели, а горожане возмущены тем фактом, что на заготовку и установку этого "чудовища" из городской казны было потрачено 50 тысяч евро. Римляне уверяют, что от ели "пахнет" упадком Рима, и винят в испорченном празднике лично мэра города Вирджинию Раджи.

Дерево прозвали "Spelacchio", что значит "облезлая, плешивая", и у нее даже появилась собственная страничка в Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Лысая" ель, установленная на площади Венеции стала объектом насмешек римлян и гостей вечного города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Безлюдный и сияющий. Как выглядит Гродно в будний предпраздничный вечер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика