Зачем заниматься серфингом в стране без моря, строить дом с нуля или делать шоу из горстки песка? Разных людей счастливыми делают разные вещи. TUT.BY вместе с Белорусским народным банком провел «Линию мечты» и узнал у читателей, чего им стоило исполнение заветных желаний.

«Хобби превратилось в профессию»





Светлана Латышева, актриса Мечтала выйти на профессиональную сцену

— Театром я начала заниматься в 1998 году. Тогда я училась на механико-математическом факультете Белгосуниверситета и победила в конкурсе «Мисс БГУ». Его режиссер Сергей Турбан предложил мне попробовать себя на сцене и решил возобновить деятельность университетского драматического театра, который впоследствии назвали «На балконе» — он находился на балконе актового зала в главном корпусе. Сцена была в моей жизни с шести лет. Я училась в музыкальной школе, как скрипачка выступала и сольно, и в струнном квартете, пела в хоре, занималась танцами. Но именно в театре «На балконе» у меня появилась мечта выйти на профессиональную сцену как актриса. Чтобы ее исполнить, мне потребовалось ждать 13 лет.

После университета я три года работала бухгалтером, но поняла, что это не мое. Мне хотелось в театр, и мне предложили место в музее Театра кукол. Потом я работала там помощником режиссера, заведующей труппы, администратором. В 2011, после того, как я получила на фестивале «Тэатральны куфар» приз за лучшую женскую роль в спектакле Николая Рудковского «Женщины Бергмана», режиссер Театра кукол Алексей Лелявский предложил мне участвовать в спектакле «Адвечная песня». До этого я видела его со Светланой Бень и тогда, конечно, не думала, что тоже когда-то выйду в нем на сцену с профессиональными партнерами. Но это произошло. Когда первый раз после показа я услышала аплодисменты, подумала: «Вот оно, случилось! Ура!» Я была бесконечно счастлива. Поняла, что даже если такого больше никогда не будет, мечта все-таки сбылась. Потом мы съездили с этим спектаклем на фестиваль в Бельгию. Появились другие предложения — Александр Янушкевич пригласил в «Венчание». Алексей Лелявский поставил «Шелк».

В Академию искусств меня уже не приняли — мне было больше 25 лет. Поэтому без соответствующего диплома официально не могу быть зачислена в какую-то театральную труппу, но у меня есть и спектакли, и съемки в кино. И это не стало рутиной. Хобби превратилось в профессию, но каждый спектакль — это праздник. Это моя главная мечта, которая сбылась.

«Счастье мужчины в счастье женщины»

Денис Филазафович, заместитель генерального директора по услугам бизнеса и облачным сервисам мобильного оператора: Мечтал сделать счастливой свою жену.

— Счастье любого мужчины заключается в счастье женщины, которая рядом с ним, поэтому моя мечта несколько тривиальна — это осуществление мечт моей жены Юлианны. С первых дней нашей совместной жизни она описывала мне кухню, которую очень хотела бы иметь. Казалось бы, ничего особенного: большой стол, много пространства, барный остров, широкое окно, мойка рядом с ним, много различных приборов. Но это было ее большое желание, и разговоры о нем возникали постоянно, а мы в браке уже пятнадцать лет.

Размеры и планировка кухни в нашей квартире не позволяли осуществить все желания супруги сразу. А в августе прошлого года мы переехали в новый дом, и там уже было больше места и возможностей сделать все именно так, как всегда хотела жена. На пути к мечте остался только один вопрос — финансовый. Но именно от него обычно зависит легкость и свобода маневров в исполнении желаний. Решили взять кредитную карту на мечту в банке — и то, о чем мы с Юлианной говорили пятнадцать лет, стало реальностью за столько же дней. Жена счастлива, значит и я тоже.

«Могу сделать других людей счастливыми»





Екатерина Копыш, художник песочной анимации, директор event-агентства Мечтала научиться рисовать песком

— Лет пять назад я впервые увидела примеры песочной анимации, и мне тоже захотелось выступать на большой сцене с песочным шоу, рисовать образы так, чтобы один появлялся из другого, соединять их в истории, которые нравятся людям, и слышать аплодисменты.

Первая проблема — в то время этому нигде не обучали. Помог случай. Я попала на практику по своей специальности (менеджмент социокультурной сферы) в праздничное агентство, которое как раз занималось проектом «Песочное шоу». Раньше я занималась в изобразительной студии и хорошо рисовала, поэтому мне предложили попробовать поработать с песком. И у меня получилось.

Помню, как сама придумывала первые образы из песка, которые будут меняться на экране. Ездила репетировать в студию агентства, потом начала рисовать на праздниках перед зрителями. Я видела, что люди, для которых я выступаю, очень эмоционально на это реагируют. Безусловно, хорошие эмоции сильно подпитывают.

Моя мечта постепенно становилась досягаемой, но в то же время я ее расширяла — хотела уже не просто выступать на сцене, а иметь такое оборудование дома и рисовать тогда, когда хочется. Я решила, что у меня обязательно будет стол для песочной анимации, камера, все необходимые штативы и провода, проектор, команда технических работников, которые участвуют в съемках видео. Для меня это было важно, но на это нужна была большая сумма денег, а моих личных сбережений не хватало. Благодаря людям, которые меня поддержали — моей семье, друзьям — у меня все получилось. Поэтому, кроме основной работы в праздничном агентстве, теперь я занимаюсь еще и собственным делом, которое люблю — выступаю на международных выставках и конференциях, частных праздниках, снимаю ролики и видеопоздравления, провожу мастер-классы. Песочная анимация — волшебный язык, который дает возможность художнику создать из маленьких песчинок большую историю. Я могу сделать других людей счастливыми. И сама счастлива, когда живу мечтами и исполняю их.

«Стремилась не вершины покорить — хотела увидеть красоту»





Анна Иванова, специалист по туризму Мечтала пойти в горы

— С детства мне хотелось объездить весь мир, тяготела к географии, поэтому и профессией своей выбрала туризм. И если на море всегда можно попасть без особых проблем, то что такое настоящие горы я не представляла до этого года. А мне очень хотелось там побывать.

Как-то в Вильнюсе я познакомилась с человеком, который организовывает походы. Я рассказала ему, что еще никогда не видела горы, и он предложил присоединиться к группе, которая на майские праздники должна была поехать на Кавказ. Я согласилась, потому что туда можно идти без специальной подготовки — навыков альпиниста у меня нет. Тратиться на поездку мне пришлось, но минимально по сравнению с теми, кто занимается восхождениями профессионально. Местность, куда мы поехали, называется Аксаут — это на высоте 2400−2600 метров над уровнем моря, поэтому специальную обувь, ледорубы, снаряжение покупать не было необходимости.

Чуть больше недели мы жили в кемпинге, каждый день поднимались в разные точки, смотрели на перевалы, горные озера. То есть это была не та ситуация, когда тебе надо покорить Монблан и упорно идти вверх, несмотря ни на что. Суть как раз в том, что нагрузка не такая большая при подъеме и видишь невероятную красотищу вокруг, можешь ею насладиться. Пару часов назад ты внизу в маечке грелась на солнце, а теперь стоишь на два километра выше, и там уже снег лежит. Я стремилась не вершины покорить — хотела увидеть красоту гор. И это того стоило.

Думаю, не просто так в другом городе и даже стране я встретила человека, который помог исполнить мою мечту. Главное, отправлять свое желание во Вселенную, и то, чего ты хочешь, начнет к тебе двигаться. Горы казались чем-то нереальным, а теперь реальным кажется все.

«Самое сложное — позволить себе мечту внутренне»

Александр Бабук, Управляющий партнер компании в области финансового и управленческого консалтинга Мечтал стать виндсерфером

— В фильмах главный герой всегда если катается на доске, то так красиво, что тоже хочется быть похожим на него хотя бы подсознательно. В детстве это особенно впечатляло, и мне хотелось делать так же, но где я, а где киногерой. Тем более что мы живем в стране без моря. Но мечта появилась и периодически в жизни происходило то, что напоминало о ней. Как-то по делам общался с человеком, который живет в Калифорнии на берегу океана. Предлагал ему организовать рабочую встречу по Skype, а он мне: «Всю неделю я не смогу. — Почему? — Сейчас хороший ветер — отменяю все дела». Он был серфером! А у меня случился шок от того, что он может все дела планировать так, чтобы на первом месте оставалось любимое занятие. Подумал, как же это классно, но мне все еще казалось, что море далеко.

Два года назад узнал, что у моего брата проблемы с ногой. Он сказал, что у него в гараже лежит без дела «парус одинокий». Поскольку раньше мы часто ездили на Минское море в яхтклуб вместе, брат предложил уступить свою доску мне. За «недорого». Это, конечно, по сравнению с ценами на них в целом. Одно дело купить мороженое. Вы понимаете, что это реально. Насчет доски с парусом я долго размышлял, но в итоге взял. Как оказалось, самое дешевое — это купить доску. Потом начинается: есть доска — надо научиться на ней ходить, пройти обучение, приобрести экипировку, место для парковки найти, время всему этому уделять. Но ты делаешь и понимаешь, что ничего невозможного нет, идешь на доске и ловишь восхищенные взгляды. Самое сложное — позволить себе такую мечту внутренне, у себя в голове найти подтверждение, что она тебе действительно нужна, заручиться поддержкой и сделать первые шаги.

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