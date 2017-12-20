Минчанин Александр Шнек — водитель с 25-летним стажем. После поломки машины в дальней дороге он всерьез задумался о том, чтобы сменить авто, и через два месяца получил ключи от нового Nissan Terrano. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«На улице минус двадцать пять, два часа ночи — машина сломалась»





— Я занимаюсь ремонтом холодильников, — рассказывает о себе победитель. — Сначала 20 лет отработал на заводе в гарантийной мастерской, а четыре года назад открыл свое дело. Жена Татьяна у меня проводит юбилеи. Иногда ей помогаю — сижу за пультом, музыку включаю, на гитаре играю, пока соберутся гости. Семья у нас большая. Старшей дочке Лере 27 лет, она замужем, внучка Вика сейчас в сад ходит. Сыну Егору 14 лет. С нами живет еще моя мама Тамара Александровна. Дома весело, когда все собираются.

Для такой семьи Александру приходится ездить за покупками несколько раз в неделю.

— У нас тут рядом разные магазины, «Евроопт» тоже есть, — говорит он. — Брат старший мне позвонил: «Зарегистрируйся там на всякий случай в игре. Слышал, что люди выигрывают». Зарегистрировался и на два кода всего успел покупку сделать. Почти случайно. Я собирался в другой магазин, а сын начал ныть: «Хочу бонстиков». Это в конце февраля было, когда их все собирали. Набрали мы разных продуктов и купили «товар удачи» — то ли печенье в коробке, то ли сухие завтраки. Через неделю звонок: «Вы выиграли машину». Даже не следил за игрой: я не очень удачливый. Друзья, если что-то случилось, говорят: «Ага, это у Шурика».





За два месяца до выигрыша Александр возил семью к теще в Санкт-Петербург. На обратном пути, когда до Минска оставалось километров 150, старая машина напомнила о своем возрасте.

— У меня было авто 1999 года, оно уже начало сыпаться, — рассказывает Александр. — На улице минус двадцать пять, два часа ночи — машина сломалась: замерз сапун, вылетело масло. Позвонил брату. Он мне в ответ — с полдороги: «Не могу доехать, замерзает соляра». Вот была погода! В итоге мы сами с тестем справились: поставили прокладку, залили масло. Но до Минска добрались с трудом. Понял, что уже пора подумать о другой машине. И через два месяца выиграл совсем новую! У нее все четыре колеса ведущие — зимняя машинка. Мне по работе как раз то, что нужно, чтобы в любую погоду по делам ездить. А старую мы продали.

«Пришел обнять новую машину»

В день розыгрыша призов Александр был дома, но принимал заказы на ремонт холодильников.





— Это же суббота. Видимо, все другие мастера уехали куда-то — столько было звонков, — вспоминает он. — Уже собирался выезжать по заказам, а тут еще один звонок: «Игра „Удача в придачу“, „Евроопт“, включите телевизор». Я даже не знал, по какому каналу это можно смотреть. Нашел, а там показывают машину, которую я выиграл. Моя первая реакция: «Это не розыгрыш?» Накануне, 28 февраля, меня друзья просто уже разыграли на день рождения. И тут звонит учительница младшего сына по музыке: «Александр Николаевич, я ваш голос узнала. Поздравляю!» Подумал: «Значит, правда все». Друзья, знакомые, с которыми не общался десять лет — потом уже все стали звонить. Жене была в гостях, набрал ей: «Я, похоже, машину, выиграл».

Получать ключи Александра пригласили через два дня, но он ждать не стал — на следующий же день после выигрыша поехал в «Евроопт» на улице Денисовской, чтобы своими глазами увидеть приз.





— Пощупать, обняться, — шутит победитель. — Когда уже поехали в назначенный день за машиной, мне понравилось, что все было просто и быстро: ни о чем не думал, никаких чеков не собирал, покупку сделал, тебе позвонили — приехал и без очереди получил машину. Дома мы потом сами видео сняли и выложили на YouTube, чтобы рассказать всем, что получить такой приз реально. А как друзья за меня радовались! Потом мы устроили праздник у них в коттедже. Сняли все это на видео и смонтировали вместе с отрывками из телесюжетов про нашу победу.

Любой сюжет для победителя не только напоминание о ярком событии в жизни, но и дополнительная реклама.

— На своем сайте я все это выкладывал, — объясняет он. — Меня даже чаще стали вызывать, чтоб посмотреть на меня. Одна женщина, которая работает на подшипниковом заводе, всем дала мой контакт. Потом ремонтировал холодильники почти всему предприятию. Какая-то бабушка позвала только лампочку вкрутить. Спрашиваю: «Разве вы сами не вкрутите? — Да что лампочка. Скажите, это правда, что вы машину выиграли?»

Такое повышенное внимание Александру приятно.





— Заскучал — у тебя интервью взяли, — смеется мужчина. — Не столько интересно было саму машину выиграть, сколько поучаствовать в разных съемках. Несколько раз приглашали на сам розыгрыш призов. Кулинарное шоу «Большая удача» у меня дома долго снимали. Шеф-повар Александр Чикилевский мне помогал готовить стейки. А в гости приходил силач Кирилл Шимко. Мы поужинали, потом я на гитарке ему играл «Дым над водой» Deep Purple, а он в это время сковородку гнул. Первый раз столкнулся с телевизионной кухней. Интересно, когда тебя снимают. Вся комната была забита людьми — 10−12 человек что-то делают, гримеры суетятся.

«Без машины труба дело!»

Серебристый внедорожник Александр паркует на улице у дома. Машину видно из окна: квартира находится на первом этаже.

— В окно постоянно поглядываю, повесил регистраторы кое-где, чтоб следить за машиной, — говорит владелец. — Все нравится в ней, только к автомату еще привыкаю. Всегда ездил с тремя педалями, а тут всего две. Машина сама по себе скорости переключает, а не тогда, когда я хочу. Это немного напрягает.





За рулем Александр с 1992 года. Раньше всегда ездил только на механике.

— У отца никогда не было машины, и мы даже о ней не думали, — рассказывает он. — Пока я служил в армии, брат получил права. Сдал на права и я, надо было срочно машину подыскать. Начинал, как все нормальные люди, с «Запорожца». Я полностью снимал с него старую краску и красил заново, представляете? Он у меня был козырный, как-то отличился — врезался в трактор. Тот пополам, а машина целая, только крыло помято. Я его поправил и продал авто. Потом «Москвич» брат посоветовал, затем купил первую модель «Жигулей», после было еще несколько машин.

Летом Александр уже испытал новый внедорожник на дальних расстояниях: свозил семью на отдых в Одесскую область. На Новый год собирается к теще в Санкт-Петербург. Теперь уже без особых опасений, что в дороге может что-то случиться.

— О новой машине я и не мечтал, — улыбается водитель. — Самое приятное — это не думать пока: «Скоро техосмотр, надо подвеску починить, с тормозами что-то сделать». Раньше проезжал мимо магазина автозапчастей и понимал: «Надо это купить и это…» А теперь уже другие мысли: «Какое счастье, что не нужны никакие запчасти». Это невероятное ощущение. Без машины ведь труба дело! Она обязательно нужна во всех отношениях, работает у меня, бедная, всюду — и магазины, и рынки, и жену отвезти в поликлинику, и самому по делам съездить. Не представляю, как можно без нее.





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