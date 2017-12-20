В работе столичной подземки на второй линии на несколько минут произошел сбой

Из-за неисправности в одном из поездов на Автозаводской линии метро, машинист был вынужден отогнать поезд в тоннель. Из-за того, что это произошло в час пик, на несколько минут был нарушен график движения поездов, на платформах скопились люди.



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«На станции метро „Пушкинская“ какие-то проблемы. Поезда в сторону города не идут уже минут 10. Один состав приехал, но машинист с ключом через салон побежал в хвост поезда, и поезд поехал назад в тоннель», — сообщила читательница TUT.BY Ксения.

Как стало известно TUT.BY заминка была вызвана неисправностью в одном из поездов. В течение нескольких минут движение по Автозаводской линии метро было восстановлено.