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Гомельчанка отдала гадалке 3,5 тысячи долларов за "спасение сына"

21.12.2017 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельчанка отдала мошеннице 3,5 тысяч долларов. Преступница сделала ставку на самое главное — чувство страха за судьбу самих близких людей. Об очередном примере человеческой доверчивости с одной стороны и жажды наживы — с другой рассказали в УВД Гомельского облисполкома.


42-летняя гомельчанка встретила во дворе соседку по многоэтажке, постояли-поговорили о жизни. Соседка пригласила женщину к себе в квартиру, обещала погадать. Предсказание ошарашило гостью — ее сыну осталось жить не больше недели. Однако, гадалка сразу утешила: «В Жлобине у нее имеются знакомые маги, они помогут исправить ситуацию!»

Правда, предупредила предсказательница, за услуги берут дорого. Взволнованную за судьбу сына женщину суммы уже мало волновали. Вечером она собрала все имеющиеся в доме деньги и принесла предсказательнице. А на следующий день нашла возле своей двери куклу, утыканную иголками. В ужасе снова побежала за помощью к соседке. Та констатировала — болезнь сына прогрессирует гораздо быстрее. Магам нужны еще деньги и времени совсем мало. Обезумевшая от горя женщина побежала в банк за кредитом. В итоге за несколько дней она передала «заботливой» соседке 1831 доллар США и 3260 белорусских рублей. Когда поняла, что больше не может рассчитываться с соседкой обратилась в милицию.

— 19 декабря гомельчанка сообщила милиционерам, что соседка вновь пришла к ней, и пытается попасть в квартиру, требуя отдать 40 рублей. Якобы проделана огромная «целительная» работа, которая полностью не оплачена. Оперативники выехали на место и задержали мошенницу. Ей оказалась 26-летняя ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления жительница областного центра, — рассказал начальник отдела уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля Канстантин Каешко.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

 
Теги: Гомель
 
 
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Преступница сделала ставку на самое главное - чувство страха за судьбу самих близких людей. Об очередном примере человеческой доверчивости с одной стороны и жажды...

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