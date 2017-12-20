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Католическое Рождество Брестчина встретит дождем

21.12.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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По прогнозам синоптиков, в выходные 23 — 25 декабря в Брестской области будет от -6°С до +8°С, пишет «Брестская газета».


В пятницу 22 декабря на территории Брестской области будет облачно с прояснениями. Временами возможны осадки — мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит 0.-6°С, днем будет -2.+3°С, сообщила «БГ» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией филиала «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

В субботу 23 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории Брестчины, днем местами возможны кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. В некоторых районах туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью будет -1.-6°С, днем синоптики прогнозируют -3.+2°С.

В воскресенье 24 декабря на большей части территории области осадки (снег и мокрый снег, переходящий в дождь), слабый гололед. На дорогах местами гололедица. В отдельных районах усиление ветра с порывами до 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0.-5°С, днем будет 0.+5°С.

В понедельник 25 декабря на большей части территории пройдут дожди. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 0.+6°С, днем будет до +7−8°С.

 
 
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В понедельник 25 декабря на большей части территории пройдут дожди. На отдельных участках дорог гололедица.

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