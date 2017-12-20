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Британский политик ушел в отставку из-за просмотра порно на работе

21.12.2017 09:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Глава аппарата правительства Британии Дэмиан Грин подал в отставку после скандала, связанного с обнаружением на его рабочем компьютере порнографических материалов, сообщают мировые СМИ.

Британский политик ушел в отставку из-за просмотра порно на работе
© REUTERS/ Jonathan Ernst
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В последние семь месяцев против Грина проводилось расследование, связанное с обвинениями в сексуальных домогательствах в его адрес и хранении порнографических материалов на рабочем компьютере. "Материалы для взрослых" в его компьютере, находящемся в офисе британского Парламента, были найдены еще в 2008 году. Кроме того, Грин был обвинен в домогательствах со стороны журналистки The Times Кейт Малтби. Инцидент случился в 2015 году.

Органы, проводившие расследование, сделали вывод о том, что Грин дал "вводящие в заблуждения" и "ложные" сведения в ответ на предъявленные ему обвинения. В ответ на это глава аппарата правительства упрекнул полицию в том, что она ничего не сообщила ему о найденных порнографических материалах.

Грина называли одним из ближайших соратников премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Однако после разгоревшегося скандала Мэй лично настояла на его увольнении.

Отставка главы аппарата правительства Британии не стала первой среди политической элиты страны — ранее свой пост из-за обвинений в домогательствах был вынужден покинуть министр обороны страны Майкл Фэллон.

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Теги: Минск
 
 
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Тереза Мэй настояла на увольнении главы аппарата правительства Британии Дэмиана Грина, который был обвинен в сексуальных домогательствах и просмотре порнографии...

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