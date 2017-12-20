﻿ Почти 3 тысячи граждан Беларуси находятся под превентивным надзором. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 3 тысячи граждан Беларуси находятся под превентивным надзором

21.12.2017 09:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Вопросы применения превентивного надзора к освободившимся из мест лишения свободы будут рассмотрены в Минске на заседании пленума Верховного суда, сообщили в суде в четверг.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, превентивный надзор относится к мерам уголовной ответственности. Данная мера значительно ограничивает в правах гражданина, который, к примеру, освободился условно досрочно, на свободный образ жизни.

"В настоящее время в Беларуси под превентивным надзором находятся 2 812 граждан", — сообщил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" зампред Верховного суда, председатель судебной коллегии по уголовным делам Руслан Анискевич.

По его словам, в январе-июне текущего года более 500 человек были осуждены за нарушение примененного к ним превентивного надзора, более половины из них отправлены опять в места лишения свободы. Кроме того, более 300 человек направлены в ЛТП, чтобы их пролечили от алкогольной и наркотической зависимости.

Анискевич также уточнил, что осужденные, к которым применен превентивный надзор, должны соблюдать так называемый режим — в указанные часы должны являться домой, сообщать в милицию, если переходят на другое место работы, а выезжать за пределы населенного пункта они могут только с письменного разрешения компетентных органов.

Председатель коллегии по уголовным делам также отметил, что не разделяет мнения ряда экспертов, которые считают данную меру чуть ли не произволом со стороны правоохранительных органов и правосудия.

По мнению Анискевича, превентивный надзор применяется к лицам, склонным к рецидиву, которые имеют проблемы с интеграцией в общество после освобождения из мест лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Верховном суде отмечают, что такой надзор применяется к лицам, которые имеют проблемы с интеграцией в общество после освобождения из мест лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гомельчанка отдала гадалке 3,5 тысячи долларов за "спасение сына"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика