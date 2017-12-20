Все в белом: Ким Кардашьян опубликовала рождественские открытки

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Американская теледива Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram рождественский фото, на котором она запечатлена со всей семьей, включая супруга, известного рэп-исполнителя Канье Уэста и их двух детей.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Дек 11, 2017 at 8:51 PST

Снимки семейство Кардашьян-Дженнер делает ежегодно, начиная с 1990-х годов. В 2000-х превратила эту традицию в медийную фишку. Все поклонники с нетерпением ждут очередной модной рождественской фотосесссии от Ким.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Дек 9, 2017 at 9:56 PST

Последняя выполнена в духе минимализма: светская львица и ее родные позируют в белых майках и джинсах на белоснежном фоне с подарочными коробками и елкой без игрушек.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Дек 12, 2017 at 8:57 PST

Традиционно фотосессия включает 25 фото.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Дек 16, 2017 at 8:04 PST

Ким публикует каждый день по одному снимку, начиная с первого декабря.