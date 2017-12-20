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Все в белом: Ким Кардашьян опубликовала рождественские открытки

21.12.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Американская теледива Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram рождественский фото, на котором она запечатлена со всей семьей, включая супруга, известного рэп-исполнителя Канье Уэста и их двух детей.

Снимки семейство Кардашьян-Дженнер делает ежегодно, начиная с 1990-х годов. В 2000-х превратила эту традицию в медийную фишку. Все поклонники с нетерпением ждут очередной модной рождественской фотосесссии от Ким.

Последняя выполнена в духе минимализма: светская львица и ее родные позируют в белых майках и джинсах на белоснежном фоне с подарочными коробками и елкой без игрушек.

Традиционно фотосессия включает 25 фото.

 

Ким публикует каждый день по одному снимку, начиная с первого декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Традицию делать снимки к Рождеству семья светской львицы завела еще в 90-е годы.

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