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Все в белом: Ким Кардашьян опубликовала рождественские открытки
21.12.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Американская теледива Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram рождественский фото, на котором она запечатлена со всей семьей, включая супруга, известного рэп-исполнителя Канье Уэста и их двух детей.
Снимки семейство Кардашьян-Дженнер делает ежегодно, начиная с 1990-х годов. В 2000-х превратила эту традицию в медийную фишку. Все поклонники с нетерпением ждут очередной модной рождественской фотосесссии от Ким.
Последняя выполнена в духе минимализма: светская львица и ее родные позируют в белых майках и джинсах на белоснежном фоне с подарочными коробками и елкой без игрушек.
Традиционно фотосессия включает 25 фото.
Ким публикует каждый день по одному снимку, начиная с первого декабря.
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Традицию делать снимки к Рождеству семья светской львицы завела еще в 90-е годы.
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