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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23-24 декабря из-за порывистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем 23 декабря по северо-западу страны, в течение суток 24 декабря на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

23 декабря будет облачно, ночью и утром во многих районах пройдет кратковременный снег. Днем в западных и центральных районах ожидается снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям с дождем. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, по северо-западной части республики порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до нуля градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4.-0-

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