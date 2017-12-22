С минуса на плюс. В длинные выходные погода будет не очень комфортной

В предстоящие продолжительные выходные характер погоды в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Ожидаются сильный ветер и повышение температуры. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.



Фото: Инга Шкеллер

23 декабря в субботу ночью и утром во многих районах республики пройдет кратковременный снег. Днем в западных и центральных районах страны ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, по Брестской и Гродненской областям с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Существенный дискомфорт в дневные часы будет вносить сильный порывистый ветер, по северо-западной половине республики порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0, -5°С, максимальная днем -2, +4°С.

В воскресенье на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), ночью и утром по северо-востоку местами сильные осадки. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по востоку до +4°С по юго-западу; максимальная днем 0, +6°С, по юго-западу до +8°С. Несмотря на положительные дневные температуры с учетом сильного порывистого ветра, по ощущениям температура комфортности будет ниже.

25 декабря на большей части территории республики ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По северо-восточной половине слабые туман и гололед. Ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем на большей части территории усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3, +3°С, максимальная днем 0, +6°С; по юго-западу ночью +4 +6°С, днем +7 +8°С.