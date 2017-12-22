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Титул самой красивой замужней женщины планеты у белоруски Елены Пивоваровой

22.12.2017 11:58 — Новости Общества | БелТА  
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Титул самой красивой замужней женщины планеты у белоруски Елены Пивоваровой

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул самой красивой замужней женщины планеты у белоруски Елены Пивоваровой, сообщает БЕЛТА.

Елена представляла Беларусь на международном конкурсе красоты "Миссис Земной шар 2017" (Mrs.Globe), который проходил в Китае. Елена из Минска, окончила БГПУ им. М. Танка, учитель-дефектолог детского сада. Сейчас Елена находится в отпуске по уходу за ребенком.

Обладательница титула - многодетная мама, заботливая жена и хорошая хозяйка. В свободное время занимается танцами, спортом, плаванием, любит читать.

У Елены есть опыт участия в конкурсах: в 1996 году представляла Беларусь на европейском конкурсе красоты "Мисс Европа" и получила почетное звание "Вице-мисс Европы 1996". Тогда она выступала под своей девичьей фамилией Щербак. Кроме того, Елена постоянно участвует в модных показах, рекламных съемках, в том числе за границей.

В конкурсе в Китае Елена была лидером зрительского онлайн-голосования. С конкурса для замужних женщин "Миссис Земной шар 2017", где конкурировали представительницы более 70 стран мира, Елена Пивоварова вернулась с титулом "Самая красивая женщина" (Most Beautiful Woman). В прошлом году победительницей конкурса "Миссис Земной шар" стала белоруска Светлана Кузнецова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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