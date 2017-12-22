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В Беларуси увеличены квоты на производство алкоголя
22.12.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Квоты на производство алкоголя в 2018 году предусматривают возможность для производителей изготовить на 163 тыс. декалитров больше алкоголя, чем в текущем году, говорится в постановлении Совета Министров.
"Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличены по сравнению с 2017 годом на 163 тыс. декалитров (дал), бренди — на 20% до 92 тыс. дал, кальвадоса — до 28 тыс. дал, вин виноградных — на 14% до 3965 тыс. дал", — сообщается в постановлении.
Одновременно на 33% уменьшены квоты на выпуск текилы (до 15 тыс. дал), на 30% — вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии. А вот производство игристых вин сохранится на уровне 2017-го — 1,7 млн дал.
Квоты установлены также на производство алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Беларуси, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции.
© Sputnik / Виктор Толочко
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В следующем году производители смогут выпустить на 163 тыс. декалитров больше ликеро-водочных изделий.
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