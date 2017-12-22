В Беларуси увеличены квоты на производство алкоголя

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Квоты на производство алкоголя в 2018 году предусматривают возможность для производителей изготовить на 163 тыс. декалитров больше алкоголя, чем в текущем году, говорится в постановлении Совета Министров.

"Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличены по сравнению с 2017 годом на 163 тыс. декалитров (дал), бренди — на 20% до 92 тыс. дал, кальвадоса — до 28 тыс. дал, вин виноградных — на 14% до 3965 тыс. дал", — сообщается в постановлении.

Одновременно на 33% уменьшены квоты на выпуск текилы (до 15 тыс. дал), на 30% — вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии. А вот производство игристых вин сохранится на уровне 2017-го — 1,7 млн дал.

Квоты установлены также на производство алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Беларуси, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции.



© Sputnik / Виктор Толочко Крепкий алкоголь и плодовые вина дорожают в Беларуси

Вместе с тем МВД Беларуси давно выступает за ужесточение правил продажи алкоголя в стране . Каждое четвертое преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения, а тяжелые, в том числе убийства и разбои, — в 70 — 80% процентах случаев. По мнению представителей МВД, эти цифры должны стать одним из самых убедительных аргументов в пользу того, что подходы к реализации спиртного в стране пора ужесточить.

Сейчас в ведомстве работают над проектом указа президента "О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом", а обсудить предложенные меры по ужесточению продажи алкоголя в стране всем желающим предлагают на сайте МВД .