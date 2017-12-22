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Самолет "Белавиа" сошел с полосы в Киеве

22.12.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В аэропорту "Борисполь" сошел с полосы самолет "Белавиа", сообщает LN.ua.

Cамолет авиакомпании "Белавиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего прием и отправка рейсов аэропортом временно были прекращены, сообщают украинские СМИ.

 
 
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Работа аэропорта приостановлена.

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