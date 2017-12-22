МИНСК, 22 дек — Sputnik. Трое "черных риелторов" из Могилева заключены под стражу, а уголовное дело в отношении них направлено в прокуратуру, сообщили в УСК по Могилевской области.



© Sputnik / Анна Нефедова Дело "риелторов": смертный приговор мужу обвиняемая слушала со слезами

В незаконных сделках с имуществом обвиняются трое жителей областного центра 1957, 1978 и 1979 годов рождения. В течение 12 лет (с апреля 2005 по февраль 2017-го), эти люди находили квартиры в Могилеве и Могилевской области, в которых проживали малоимущие, одинокие и социально уязвимые граждане и вступали с ними в доверительные отношения. Предлагали продать квартиру, а разницу в деньгах обещали выплатить. Однако деньги они возвращали не в полном объеме. Полученные квартиры фигуранты дела переписывали на себя, своих родственников и знакомых.

Как сообщают в СК, среди потерпевших оказался молодой человек, который страдает умственной отсталостью, не может адекватно воспринимать происходящее и признан недееспособным решением суда. После смерти матери и бабушки он стал единственным наследником дома и квартиры.

"Его уговорили подписать на имя одного из обвиняемых доверенность. После было оформлено свидетельство о праве на наследство по закону на квартиру и дом. В последующем недвижимость продали подставным лицам, а вырученные денежные средства разделили", — рассказали в УСК.

По данным следствия, за обвиняемыми числятся 23 эпизода преступной деятельности. Сумма незаконно полученных денежных средств составила порядка 540 тысяч рублей.

Дело "черных риелторов" передано в прокуратуру для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч.ч.2,3,4 ст.209 и ч.2 ст. 233, (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Наложен арест на имущество "черных риелторов", в том числе на денежные средства, золотые изделия, автомобиль, объекты недвижимости на общую сумму порядка 90 тысяч рублей.

Ранее в Могилеве были возбуждены уголовные дела за незаконные сделки с имуществом в отношении супружеской пары и двух мужчин.