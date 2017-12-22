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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Белавиа" сел сегодня в киевском аэропорту Борисполь в штатном режиме и не выезжал за взлетно-посадочную полосу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании.

"Наш самолет не выезжал за взлетно-посадочную полосу, посадка прошла в штатном режиме, сейчас мы выясняем, что произошло на рулежной дорожке", - отметили в "Белавиа".

Представители авиакомпании добавили, что аэропорт в Борисполе работает, он не закрыт.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что самолет "Белавиа" сошел с полосы в киевском аэропорту Борисполь.-0-