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Самолет "Белавиа" из Минска сел в аэропорту Борисполь в штатном режиме - авиакомпания
22.12.2017 12:45 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Белавиа" сел сегодня в киевском аэропорту Борисполь в штатном режиме и не выезжал за взлетно-посадочную полосу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании.
"Наш самолет не выезжал за взлетно-посадочную полосу, посадка прошла в штатном режиме, сейчас мы выясняем, что произошло на рулежной дорожке", - отметили в "Белавиа".
Представители авиакомпании добавили, что аэропорт в Борисполе работает, он не закрыт.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что самолет "Белавиа" сошел с полосы в киевском аэропорту Борисполь.-0-
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