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Милиция рассказала, как шел поиск Максима Мархалюка и что делается сейчас
22.12.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Милиция провела в Новом Дворе, где 16 сентября пропал
— Поиски Максима Мархалюка продолжались, продолжаются и будут продолжены, — заверил Александр Шастайло.
Он рассказал, что практически сразу после исчезновения мальчика, было возбуждено розыскное дело, в рамках которого проводились поисково-спасательные работы. Чуть позже Следственным комитетом было возбуждено и
Поиск был организован практически сразу же после заявления родителей. Сначала его осуществляли милиционеры, потом к ним присоединились работники различных предприятий, военные и спасатели. На место происшествия
Несмотря на то, что активная фаза поисков закончена, милиция продолжает работу по розыску мальчика. Так, был сформирован сборный отряд, состоящий из сотрудников милиции, который еще долгое время отрабатывали некоторые участки леса и болота в окрестностях Нового Двора.
В рамках розыскного дела правоохранители рассматривали две версии: мальчик стал жертвой несчастного случая или преступления.
Работа продолжалась в двух направлениях — милиционеры проверяли не только местность вокруг населенного пункта, но и людей. За несколько месяцев правоохранители отработали несколько тысяч человек из различных категорий.
Милиционеры еще раз попросили не распространять недостоверную информацию, которая несет негативный оттенок, что мешает работе правоохранителей.
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Милиция провела в Новом Дворе, где 16 сентября пропал Максим Мархалюк, день информирования. Помимо других тем, была затронута и тема поиска мальчика.
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