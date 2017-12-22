Милиция рассказала, как шел поиск Максима Мархалюка и что делается сейчас

Милиция провела в Новом Дворе, где 16 сентября пропал Максим Мархалюк , день информирования. Помимо других тем, была затронута и тема поиска мальчика. Первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома полковник милиции Александр Шастайло рассказал местным жителям, что было сделано во время активной фазы спасательно-поисковой операции и что предпринимается органами правопорядка сейчас, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





— Поиски Максима Мархалюка продолжались, продолжаются и будут продолжены, — заверил Александр Шастайло.

Он рассказал, что практически сразу после исчезновения мальчика, было возбуждено розыскное дело, в рамках которого проводились поисково-спасательные работы. Чуть позже Следственным комитетом было возбуждено и уголовное дело . А потом мальчика объявили в международный розыск.

Поиск был организован практически сразу же после заявления родителей. Сначала его осуществляли милиционеры, потом к ним присоединились работники различных предприятий, военные и спасатели. На место происшествия приехали волонтеры .

Несмотря на то, что активная фаза поисков закончена, милиция продолжает работу по розыску мальчика. Так, был сформирован сборный отряд, состоящий из сотрудников милиции, который еще долгое время отрабатывали некоторые участки леса и болота в окрестностях Нового Двора.

В рамках розыскного дела правоохранители рассматривали две версии: мальчик стал жертвой несчастного случая или преступления.

Работа продолжалась в двух направлениях — милиционеры проверяли не только местность вокруг населенного пункта, но и людей. За несколько месяцев правоохранители отработали несколько тысяч человек из различных категорий.

Результатов эта работа не дала. Как и поиски на месте: мальчик до сих пор не найден.

Милиционеры еще раз попросили не распространять недостоверную информацию, которая несет негативный оттенок, что мешает работе правоохранителей.

Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Пока поиски Максима не дали результатов. Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.