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Белавиа отправила в Киев за пассажирами резервный борт
22.12.2017 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Резервный борт отправлен в Киев за пассажирами авиакомпании Belavia, сообщили Sputnik в пресс-службе организации.
В пятницу
"После посадки самолета, во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку, переднее шасси воздушного судна частично задело грунт, в связи с чем командир экипажа принял решение прекратить движение", — сообщили Sputnik в пресс-службе авиакомпании.
Пассажиров рейса доставили в терминал для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля.
"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", — отметили в авиакомпании.
Сейчас за пассажирами отправлен резервный борт. Как ожидается, из Киева в Минск самолет вылетит в 15:40.
Самолет, задевший одним из своих шасси грунт, находится у терминала. Специалисты разбираются в причинах инцидента.
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В результате инцидента на рулежной дорожке в киевском аэропорту "Борисполь" никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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