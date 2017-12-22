Белавиа отправила в Киев за пассажирами резервный борт

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Резервный борт отправлен в Киев за пассажирами авиакомпании Belavia, сообщили Sputnik в пресс-службе организации.

В пятницу украинские СМИ сообщили о том, что самолет компании "Белавиа" при посадке "съехал" со взлетной полосы. В компании же отмечают, что посадка прошла в штатном режиме, и с полосы борт не съезжал.

"После посадки самолета, во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку, переднее шасси воздушного судна частично задело грунт, в связи с чем командир экипажа принял решение прекратить движение", — сообщили Sputnik в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиров рейса доставили в терминал для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля.

"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", — отметили в авиакомпании.

Сейчас за пассажирами отправлен резервный борт. Как ожидается, из Киева в Минск самолет вылетит в 15:40.

Самолет, задевший одним из своих шасси грунт, находится у терминала. Специалисты разбираются в причинах инцидента.