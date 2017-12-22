НАН назвала основные достижения в Год науки

Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков рассказал сегодня журналистам об основных достижениях белорусских ученых в Год науки, передает корреспондент БЕЛТА.

К самым значительным достижениям белорусский науки, о которых говорилось на втором Съезде ученых, можно отнести разработку портативного суперкомпьютера, который выполняет до 20 трлн операций в секунду и в 2,5 раза превосходит по мощности исходный суперкомпьютер "СКИФ", но значительно меньшего размера. Важным событием стала разработка электромобиля и малого персонального электротранспорта, работа над собственным накопителем энергии. "Мы работаем над совершенствованием электромобиля. Думаю, в следующем году сможем его позиционировать как нашу комплексную белорусскую разработку", - сказал Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН выделил создание белорусской национальной системы идентификации, маркирования и сопровождения товаров и транспортных средств, что позволяет избежать фальсификации товаров, разработку доктрины продовольственной безопасности до 2030 года как базового документа развития АПК, ДНК-паспортизацию человека, дающую возможность редактировать генный механизм и перейти к персонифицированной медицине, в том числе с использованием стволовых клеток.

Среди достижений отечественных ученых также создание серии высокоэффективных лекарственных препаратов, новых сортов сельскохозяйственных растений, машин для АПК. Белорусские ученые занимались космическими исследованиями и начали работу над новым космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли.

Открытие мирового значения - в Житковичском районе Гомельской области найдены самые древние поселения славян.

"По ряду научных исследований получены результаты, имеющие мировое признание. Это искусственные алмазы, высокоэффективные витаминные препараты, химические и биохимические субстанции, микробиологические препараты и другие. Далеко за пределами страны известны разработки белорусских ученых в области лазерных и плазменных технологий, оптических и лазерных приборов, новых материалов с особыми свойствами", - отметил Владимир Гусаков.-0-