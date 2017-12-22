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Лукашенко: наниматель сам несет ответственность за молодого врача

22.12.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Александр Лукашенко готов поддержать предложение о том, чтобы частные клиники могли брать на работу врачей без первой или высшей категории, сообщил белорусский лидер на встрече с представителями деловых кругов.

Лукашенко: наниматель сам несет ответственность за молодого врача
© Sputnik/ Виталий Аньков
Без категории нельзя: что изменилось в частных медцентрах за год

С таким вопросом к главе государства обратилась директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Жанна Тарасевич. Она отметила, что норма, которая существует сегодня, не только дискредитирует дипломы молодых специалистов, но и девальвирует систему образования и государственных учреждений здравоохранения.

"Пользуясь случаем, что указ о лицензировании еще не подписан, прошу обратить внимание на положение о лицензировании медицинской деятельности и отменить норму, требующую только у частных организаций здравоохранения наличия в штате врачей только первой и высшей категорий", — сказала она.

Лукашенко признался, что слышал такие предложения уже не раз.

"Не хочу подвергать сомнению присвоение категорий, но бывают случаи, когда высшая категория рядом не стоит с выпускником из вуза. Пусть сам наниматель, который берет молодого врача к себе, за него несет ответственность. Поэтому я вас в этом отношении готов поддержать, как и по многим другим, если они будут приемлемы при формировании нового порядка лицензирования", — цитирует слова президента БелТА.

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В ноябре 2015 года были внесены поправки в Указ президента № 475, которые отменили лицензирование для госполиклиник, больниц и РНПЦ. Для частных медцентров условия наоборот были ужесточены. В частности, в документе отмечается, что все медработники частных центров будут обязаны иметь первую или высшую квалификационную категорию.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент разрешил частным клиники набирать врачей без высшей категории.

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